Първият мащабен проект за биометанол в Китай влиза в пълна експлоатация

Първият мащабен проект за биометанол в Китай беше официално пуснат в пълна експлоатация във вторник, което бележи стратегическата трансформация на страната от водородна енергия към усъвършенствано течно гориво в сектора на чистите горива.

Преходът предлага практично и осъществимо решение за декарбонизация на световната корабна индустрия.

В началната фаза проектът има годишен производствен капацитет от 50 000 тона зелен метанол с чистота до 99,9%.

Произведеният биометанол може да се използва широко като корабно гориво или във фармацевтичната, химическата и други индустрии.

В сърцето на мащабната производствена линия за метанол е газификационният остров – масивна синьо-сива инсталация, където големи количества отпадъци от биомаса, като дървесна кора и слама, се подлагат на високотемпературна газификация при над 1000 градуса по Целзий, за да се произведе въглеродният оксид и водородът, необходими за синтеза на метанол.

Инсталацията разполага и със „супер прахосмукачка“, която улавя повече от 99% от праха, генериран по време на процеса, като остатъчният материал се използва повторно като суровина за индустрии като производството на цимент.

Проектът е създал и първата цялостна екосистема от верига за доставки на зелен метанол в Южен Китай, обхващаща производство, съхранение, транспорт и приложение.

В пристанище Джандзян в провинция Гуандун са разположени 30 000 кубически метра резервоари за съхранение на метанол и места за товарене и разтоварване в дълбоководен терминал, което позволява пълен цикъл „производство-съхранение-транспорт“ за биометанол в рамките на един час.

Изградена е мрежа за „доставка в същия ден“ за бункериране на кораби в района на Големия залив Гуандун-Хонконг-Макао, което я прави най-близкото вътрешно място за износ на зелен метанол до международни пристанища като Сингапур. Разгръщането значително е намалило въглеродния отпечатък, свързан с транспортирането на метанол, постигайки цялостни зелени и нисковъглеродни операции.

„Зеленият метанол понастоящем се счита за устойчиво алтернативно гориво с най-голям потенциал за намаляване на въглеродните емисии и най-силна конкурентоспособност за корабоплавателната индустрия. В сравнение с традиционните изкопаеми горива като въглища и петрол, зеленият метанол може да намали въглеродните емисии през целия жизнен цикъл с повече от 85 процента“, каза Рен Джиан, главен инженер в CIMC Green Energy Low Carbon Technology Co., Ltd., разработчик на проекта.

Видео с български субтитри: https://youtu.be/0Ff4swo7MFg

Източник: CCTVPlus

Facebook

Twitter



Shares