Първият индонезийски стенопис в София вече е факт

„Сърца на приятелството“ е подарък от Индонезия по случай 70 години дипломатически отношения между България и азиатската държава

София вече има своя първи официално признат индонезийски стенопис. Творбата **„Hearts of Friendship“ („Сърца на приятелството“) ** е дело на индонезийския художник WD (Wild Drawing) и се намира на пазар „Иван Вазов“ на ул. „Балша“ 14.

Стенописът е създаден за Sofia Urban Art Festival в сътрудничество със Sofia Graffiti Tour и е представен от Посолството на Република Индонезия в България.

Творбата е определена като първия индонезийски стенопис в София, официално признат от Столична община и Sofia Graffiti Tour.

Подарък за 70 години дипломатически отношения

Мащабният стенопис има и специално символично значение. Той е подарък от Индонезия по повод 70-годишнината от установяването на дипломатически отношения между България и Индонезия.

Името „Сърца на приятелството“ препраща именно към дългогодишните отношения между двете държави, като произведението превръща градското изкуство в своеобразен културен мост между София и Индонезия.

С инициативата съвременното индонезийско изкуство получава постоянно място в градската среда на българската столица, а стенописът се превръща и в нова точка за почитателите на стрийт арта.

Къде се намира стенописът?

Пазар „Иван Вазов“, ул. „Балша“ 14, София.