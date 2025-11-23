Първият албум на Даная Александрова – музика, родена от смелост, сърце и кауза

Понякога най-големите мечти започват тихо – като шепот в душата.

Но когато зад тях стои човек с голямо сърце, те се превръщат в глас, който може да докосне света.

Днес този глас е на Даная Александрова – млад талант, дете кауза, вдъхновение за стотици хора. И най-вълнуващата новина вече е факт:

първият ѝ албум е готов да срещне своите слушатели.

Това не са просто 10 песни.

Това са 10 истории, 10 емоции, 10 лични истини, през които Даная е преминала със сила, мъдрост и надежда.

Музика, която не просто се слуша – тя се усеща.

„Това е моят глас срещу мълчанието, моят вик срещу несправедливостта. Това е моят поклон към любовта – към нашите родители, към децата, към живота,“ споделя Даная.

Всяка песен е белег, който се превръща в лек.

Сълза, която става усмивка.

Трудност, превърната в сила.

Албум, който носи нейната същност – чиста, истинска, борбена.

Музика, която помага

Този проект е не просто творчески дебют – той е мисия.

100% от приходите ще бъдат дарени за благотворителни каузи, които Даная подкрепя с огромна отдаденост.

Нейното желание е ясно: чрез всяка продадена песен да достигне до още хора, до още истории, до още живот, който се нуждае от светлина.

Красимир Недялков – подкрепа с голямо сърце

Дългогодишният дизайнер, шоумен и попизпълнител Красимир Недялков застава рамо до рамо с Даная в този проект.

Човек, който през годините е отдал безброй инициативи, концерти и събития на благотворителността, той избира да подкрепи нейната кауза с думите:

„Да бъдем част от тази магия, приятели! Да помогнем… за повече радост. За повече любов. Нека бъде светлината и доброто.“

Неговата подкрепа дава сила на Даная и допринася албумът да достигне до още повече хора.

Специална лимитирана серия за първите 100

За онези, които искат да бъдат част от историята от самото начало, Даная подготвя специален жест:

Първите 100 души, които поръчат албума, ще получат лично послание и лимитирана обложка, която няма да бъде издавана повторно.

Лимитирана серия: 29.99 лв

След това: 19.99 лв

Поръчки: 0877 223 236

„Може би нямам много, но давам всичко от себе си,“ казва Даная. „И вярвам, че след 10 години този албум няма просто да струва повече – той ще носи история, кауза и любов.“

Албум, който носи светлина

Дебютният албум на Даная Александрова е повече от музика. Той е invitation – покана към доброта, съпричастност и човечност.

Песните ѝ са мост между болката и надеждата, между вчера и утре, между един млад човек и всички, които вярват в силата на доброто.

Време е да го чуем.

Време е да го почувстваме.

Време е да бъдем част от каузата.

