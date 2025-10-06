Първата Международна конференция за креативната икономика ще събере представители от над 30 държави

Очаква се Международната конференция за креативната икономика – първото и водещо събитие в рамките на Руските творчески сезони – да привлече 1500 участници от над 30 държави.

Събитието ще се проведе на 8 и 9 октомври в Санкт Петербург.

Конференцията ще включва приблизително 50 дискусии в различни формати. Ключови сред тях ще бъдат кръглите маси, посветени на индустриалното сътрудничество, копродукцията и обмена на опит между Русия и страните от ОНД, БРИКС, ШОС, Близкия Изток и Северна Африка. Ето защо половината от 250-те лектори са чужденци.

Креативните индустрии са един от най-бързо развиващите се сектори на икономиката днес. През 2024 г. техният принос към БВП на Русия възлиза на 4,1%, или 7,5 трилиона рубли. Целта е този показател да се увеличи до 6% от БВП до 2030 г. През първата половина на 2025 г. приносът на креативната икономика вече възлиза на 3,9% от БВП.

Facebook

Twitter



Shares