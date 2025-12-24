Първата китайска производствена линия за стомана с нулеви въглеродни емисии с капацитет от милион тона започна работа

Първата китайска производствена линия за стомана с почти нулеви въглеродни емисии с капацитет от милион тона започна работа с пълен капацитет във вторник в град Джандзян, провинция Гуандун в Южен Китай, отбелязвайки голям пробив за стоманодобивната промишленост на страната в развитието на нисковъглеродните технологии.

Производствената линия използва усъвършенстван процес на редукция и електрическо топене на базата на водород, като водородът като основно гориво замества традиционния кокс, което значително намалява въглеродните емисии.

Тя предлага нов път за китайската стоманодобивна промишленост да се освободи от дълбоката си зависимост от изкопаеми горива.

Директно редуцираното желязо, произведено от вертикалната пещ на базата на водород, постигна целевия процент на метализация. А високоефективни зелени съоръжения като електрическите пещи допълнително повишават ефективността на използване на енергията.

В сравнение с традиционните процеси, тази нова производствена линия намалява въглеродните емисии с 50 до 80 процента.

Технологията за производство на стомана на базата на водород революционизира конвенционалния енергоемък и замърсяващ процес на топене, правейки производството на стомана все по-нисковъглеродно.

„Производствената линия за стомана с почти нулеви въглеродни емисии с капацитет от милион тона намалява въглеродните емисии с над 3,14 милиона тона годишно, което се равнява на възстановяване на 2000 квадратни километра гора. Тя предоставя модел за нисковъглеродна трансформация на стоманодобивните предприятия и допринася за висококачественото развитие на стоманодобивната промишленост“, каза Уанг Хонглян, служител на China Baowu Steel Group Corporation Limited.

Видео с български субтитри:

Източник: CCTVPlus

