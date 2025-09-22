Първа партида от чуждестранни експонати на CIIE тръгна от Нова Зеландия

Първата партида експонати за предстоящото Международно изложение за внос в Китай (CIIE) през 2025 г. отплава от пристанището на Окланд, Нова Зеландия, в събота, отбелязвайки обратното броене до голямото изложение.

CIIE 2025 е планирано да се проведе в Шанхай от 5 до 10 ноември.

Благодарение на непрекъснатите подобрения в митническите процедури, стандартите за инспекция и защитата на интелектуалната собственост, висококачествените продукти на Нова Зеландия навлизат на огромния потребителски пазар на Китай по-плавно от всякога. Тези мерки намалиха бариерите, което улесни производителите да снабдяват китайските потребители с млечни продукти, морски дарове и други първокласни износни стоки.

Theland, която е участвала във всичките седем предишни издания на CIIE, потвърди ангажимента си към изложението. Рой Ван Ден Хърк, главен изпълнителен директор на компанията, разглежда CIIE като жизненоважна платформа за разрастване на бизнеса си и разширяване на китайския пазар.

„Нашата компания участва на изложението от първото му издание през 2018 г. и тогава бяхме, ще го нарека сравнително нова компания, навлизаща на китайския пазар. И изложението беше много добро за нас като компания. Разрастваме се всяка година и възможностите са страхотни, защото CIIE е най-голямото изложение в света за вносители, които навлизат в дадена държава. И така, имаме възможност да представим нашите продукти на китайските потребители. Също така, това е чудесна възможност да се срещнем с потенциални китайски дистрибутори, клиенти и магазини“, каза той.

Износът на млечни продукти и морски дарове от Нова Зеландия е от решаващо значение за нейната икономика, тъй като тези продукти изискват строги транспортни протоколи, за да се запази тяхната свежест и качество. За да се гарантира безопасното и навременно пристигане на експонатите, китайската COSCO Shipping Lines, официално препоръчаният доставчик на услуги за CIIE, е организирала специална логистична поддръжка, като е създала специализиран транспортен екип, който да наблюдава цялата верига.

„Нашето оборудване използва международно усъвършенствана технология за стерилизация с контролирана температура, с 24-часово наблюдение и записване на температурите за всички експонати. Също така провеждаме непрекъснати проверки, за да гарантираме, че всички параметри на експонатите отговарят на изискванията. Междувременно имаме планове за действие при извънредни ситуации, за да се справим с всякакви извънредни ситуации, като гарантираме, че качеството на експонатите остава непокътнато по време на цялото пътуване“, каза Зонг Джиюн, капитан на контейнеровоза COSCO Felixstow.

