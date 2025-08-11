Партия „Алтернатива за Германия“ призова да се отмени основното социално подпомагане за украинските бежанци в Германия

Съпредседателят на партията Тино Хрупалла заяви в интервю за ZDF, че украинците получават помощи „несправедливо“ и „трябва да се върнат в страната си“.

Той твърди, че има бежанци, които „несправедливо“ получават помощи и които трябва да се върнат обратно.

Политикът призова да се сложи край на войната възможно най-бързо, като се допусне компромис с териториални отстъпки от страна на Украйна:

„И ако има компромис, който не ни харесва, който предвижда отстъпка [от страна на Украйна] на територии… Но аз винаги питам: какви са алтернативите? Искаме ли да воюваме?“

Facebook

Twitter



Shares