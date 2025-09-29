Паоло Вивиан представя изложба в България

HOSTGALLERY има изключителното удоволствие да представи изложбата на именития и познат на

българската публика италиански творец Паоло Вивиан, на 30-ти септември в София, в присъствието на

автора и на куратора Дора Буларт, които специално ще открият събитието.

Провокативен, ироничен, носталгичен, но и пълен с надежда, проектът на Паоло Вивиан „Dindele

Dondele campanò“ пренася частици от колективната памет от древните времена до нашите дни.

Художникът се заиграва с концепциите, разбърква понятията и премахва границите, като създава

нова среда чрез средствата пърформанса, видеото и инсталацията, съграждайки своеобразен храм

на свободния артистичен дух.

Резултат от пърформанс, реализиран по време на патронния празник на църквата „Свети Георги“ в

Серсо – неговия роден град в Трентино, Италия, Паоло Вивиан влиза в ролята на (звънар) камбанар и

се връща назад във времето, когато звукът на камбаните е бил неразделна част от ежедневния живот

на хората, като е носил вибрацията на радост и увереност в религиозната свобода. С този

документиран пърформанс, в настоящата изложба в София, Вивиан още веднъж насочва вниманието

ни към промените в социалните и религиозни нагласи на съвременното общество, и се опитва да

предизвика размишления върху табутата днес. Песента на камбаните на Паоло Вивиан е послание за

еволюция на съвременното поведение. В творбата на Вивиан традицията бива уважавана, но авторът

поставя знак върху формалния й характер в наши дни, където песента на камбаните се е превърнала в

рутинна дейност на църквата, но не носи тази важност и тази символика както през отминалите време,

когато този звук е бил неотменна и важна част от живота на хората – отмервал е времето, призовал е

ги за молитва, съобщавал е за радост, за скръб, или за бедствие, знак за надежда и вяра.

В съвременното „течно“ обществото, както го определя Бауман, песента на камбаните има формален

характер, независимо, че изпълнява същите функции, защото символната им роля се е отдалечила от

реалния живот на хората. Дори ролята на звънаря днес се изпълнява от машина. Религиозният акт е

алиениран, остава недостъпен и ограничен от догматични концепции.

Чрез своя пърформанс Вивиан провокира размисъл, и защо не, дебат върху съвременните

ограничения, за промените в социално- културните и религиозните нагласи, предизвикани от промените

в начина на живот, от глобализацията и технологичната инвазия. Песента на камбаните на Вивиан носи

едно донякъде тревожно послание за човека от нашите дни, който живее в границите на социума и

социалната доктрина. Песента на камбаните е също послание за реформа, за своеобразна еволюция и

на религиозното поведение. Едно носталгично послание да следваме традициите, но да бъдем в

същото време свободни духом. Художникът поставя тези религиозни символи в хромирани кубични

обекти, които стават нови знаци за трансформиране на колективната памет, давайки възможност и

приканвайки публиката си да участва в играта и да изгради свой храм, този на свобода и радост .

(Дора Буларт, куратор на проекта)

Днес проектът на Вивиан свързва София в България и Серсо в Трентино, Италия чрез нуждата за

формира елементи на колективна памет, базирани върху спомена за вяра, любов, надежда и радост,

така че камбаните да продължават да пеят, без ограниченията, които сме си наложили ние, защото,

както иронично заявява художникът:

„Dindele dondele campanò, Torta si e crauti no…“ – Торта да, кисело зеле не…

Една пренесена през вековете конотация, която носи в себе си ирония и закачка.

Малко стихче, детска песничка, която напомня, че е време да се „скъса“ с обичайната храна и киселото

зеле, и е време за празник и за радост – за торта…“

Създаден през 2009 година проектът на Вивиан е бил представян в програмата на Вилнюс –

Европейска столица на културата в Лит Експо, и по време на Арт Вилнюс, Версия на проекта с

пърформанс и фото- инсталация в галерия Актус Магнус, инсталация в Музикалната академия във

Вилнюс, и като част от колективен проект в Линц, Австрия. Представян е и в Италия, в Перджине

Валсугана, както във Варна, в Буларт галерия, където получава годишната награда за съвременно

изкуство.

Очакваме ви с Паоло Вивиан и Дора Буларт на 30-ти септември (вторник) от 18:00 до 20:30 ч. в

HOSTGALLERY, на адрес: бул. „И. Е. Гешов“ 102 (вътр. вход), София.

Изложбата продължава до 18-ти октомври 2025 г.

Заповядайте

