Пансионните училища в Ксизанг предлагат възможности за образование на ученици от отдалечени райони

Ученици от отдалечени райони се възползват от подобреното образование, предлагано в интернатите в автономния район Ксизанг в югозападен Китай. Тези училища им спестяват трудностите с пътуването на дълги разстояния, като същевременно им откриват възможности за по-светло бъдеще.

Тъй като Ксизанг обхваща обширна територия, но е слабо населен, една от най-големите пречки за децата, получаващи качествено образование, често е значителното разстояние между домовете им и училищата. За да се преодолее това, много образователни институции предлагат на ученици от селски произход възможността да живеят на място.

Създадено през 2019 г., средното училище „Уанкуан“ в град Шанан е едно от тези заведения, което обединява ученици отдалеч.

Ни Хуили започва да преподава в Ксизанг през 1998 г. и е добре запозната с някои от местните трудности, които са възпрепятствали образованието на младите хора в миналото. Тя казва, че структурата на интерната предлага жизненоважно решение на някои от тези предизвикателства.

„Без значение къде работя, в окръга или в града, винаги чувствам, че родителите в Ксизанг оказват силна подкрепа на образованието и обръщат голямо внимание на училищното обучение на децата си. Мисля, че пансионът не само може да облекчи част от тежестта на родителите, като например вземането и оставянето на децата им, което честно казано е доста изтощително, но също така прави транспорта по-безопасен и по-удобен, давайки им повече време за учене“, каза Ни.

В средното училище Уанкуан има над 1800 ученици, като 95% от тях идват от пасторални райони, а някои дори трябва да пътуват цял ден, само за да стигнат до там.

Една от най-пътуващите ученички е Церинг Сангмо, която произхожда от много отдалечен район. Тя е прекарала голяма част от детството си, играейки с яковете на семейството си по пасищата и е възможно да е била предопределена да прекара и бъдещия си живот там.

Въпреки това, стремейки се да дадат на дъщеря си най-добрия шанс в живота, родителите ѝ силно искаха тя да получи по-високо образование в пансиона, въпреки че това би означавало да се премести далеч от дома си.

„Родителите ми също не искат да работя в ресторант. Надяват се, че ще мога да уча добре, да отида в колеж и да се отправя към по-широкия свят“, каза Сангмо.

В средното училище „Уанкуан“ пренасянето на ценностите на традиционната тибетска култура се счита за също толкова важно, колкото усвояването на нови знания и участието в извънкласни дейности. В училището са създадени много клубове, обхващащи различни области, за да обслужват различни интереси.

Директорът на училището настоява, че изучаването на тибетски език не спира, независимо в кой клас са учениците.

„Преподаването на тибетски език и литература продължава по график. Предлагаме също така курсове по тибетски танци, калиграфия на тибетски език и други обичаи. Планираме също да създадем курсове, включително по тибетски шах, които са свързани с традиционната култура и нематериалното културно наследство. Това ще позволи на учениците да разберат повече за своята традиционна култура, като същевременно я наследяват и я пренасят напред“, каза Норбу Церинг, директор на средното училище „Уанкуан“.

От 2012 г. насам Ксизанг въвежда публично финансирана образователна система, която обхваща 15-годишен период и обхваща ученици от детска градина до гимназия. Към 2024 г. общият брой на учениците в училищата в Ксизанг е достигнал 970 000, което надхвърля една четвърт от общото население на региона.

