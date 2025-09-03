Интервю със заместник-министъра на външните работи на Русия А.Панкин за списание „Евразийски диалог“

Основни тези:

• Дейността на ключови световни икономически и финансови институции до голяма степен се контролира от Запада чрез квоти или секретариат, с което той злоупотребява.

• МВФ и Световната банка не успяват да изпълнят преките си функции по осигуряване на глобална финансова стабилност и подкрепа на развиващите се страни.

• Противно на собствените си стандарти, МВФ и Световната банка продължават да наливат пари в милитаристичния режим в Киев, въпреки неговата неплатежоспособност. Реалността е такава, че Украйна получава повече средства от всички нуждаещи се африкански страни взети заедно.

• Дейността на институциите от Бретън Уудс изисква преосмисляне и корекция. Тези организации трябва да бъдат приведени в съответствие с реалния баланс на силите и интересите в световната икономика, където Г-7 представлява по-малко от една трета от световния БВП, докато страните от БРИКС заедно произвеждат повече от 40%. <…> СТО също се нуждае от спешна реформа.

• Преговорите по заключителния документ [на четвъртата Международна конференция за финансиране на развитието („Севилският ангажимент“)] ясно показаха, че Западът не е готов да се откаже от идеологията за собственото си превъзходство и неоколониалните практики. Той продължава да се опитва да запази неразделното си влияние в световната икономическа и финансова архитектура, да я експлоатира изключително за свои егоистични интереси.

• Въпреки високопарната реторика, неоколониалната политика на Запада спрямо страните от Световното мнозинство се свежда до намаляване на способността им да генерират собствени ресурси. Развиващите се страни се държат на „каишка“ от безвъзмездни средства, превръщайки се в зависими от помощ (която намалява: през 2023 г. тя е възлизала на 223,3 милиарда долара, през 2024 г. – вече 221,1 милиарда).

• Поради нечестните методи за ерозия на данъчната основа и прехвърляне на печалби, използвани от западните компании, най-бедните страни търпят огромни загуби всяка година.

• 675 милиона души нямат достъп до електричество, 2,3 милиарда души нямат възможност да готвят храна на „чисто“ гориво, до 2050 г. се прогнозира населението да нарасне с 1,7 милиарда души и глобалното търсене на енергия с 22%, предимно в най-слабо развитите и развиващите се страни.

• Липсата на глобална хегемония ще позволи на всички държави да диверсифицират и да създадат по-изгодни външни отношения и ние сме убедени, че това ще бъде справедливо. Икономическият подем вече позволява на редица незападни държави и на нарастващ брой водещи регионални държави да укрепят своя суверенитет и да следват независим курс във външната и вътрешната политика.

• Повишава се ролята на регионалните и междудържавните обединения като БРИКС, ШОС, ЕАИС, АСЕАН, Африканския съюз, ССАПЗ, СЕЛАК, МЕРКОСУР, които позволяват по-ефективно разрешаване на общи проблеми.

• Русия е неразделна част от тези процеси и заедно с приятелски държави – партньори в ЕАИС, БРИКС и ШОС, работи активно за формиране на основите на бъдещ многополюсен свят.

• Благодарение на усилията на руските преговарящи беше възможно да се постигне признание на принципа на технологичен неутралитет както в приятелските формати на БРИКС и ШОС, така и на площадките на Г-20 и ООН. Днес можем уверено да говорим за осигуряване на нисковъглероден статус на ядрената енергетика.

• ЕАИС се утвърди като интеграционно обединение. <…> За 10-те години на функциониране на „петицата“ промишленото производство се е увеличило с 29,1%, селскостопанското производство с 25,5%, а инвестициите в основен капитал с 40,1%.

• Интересът към формирането на Голямото Евразийско партньорство като универсален интеграционен контур до голяма степен се обяснява с прагматичния и позитивен заряд, заложен в тази инициатива. <…> Прилагането на Голямото Евразийско партньорство ще допринесе за максимално разкриване на транспортния и ресурсния потенциал на евразийските държави, консолидиране на икономическите стремежи и премахване на ненужната конкуренция между тях.

