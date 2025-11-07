Изявление на ръководителя на делегацията на Руската Федерация, заместник-министъра на външните работи на Русия А.Панкин на 43-тата сесия на Генералната конференция на ЮНЕСКО

В годината на 80-годишнината на ЮНЕСКО с безпокойство отбелязваме нарастващата турбуленция и конфронтация в световните дела.

Това пряко се отразява на състоянието на международното хуманитарно сътрудничество – зоната на отговорност на ЮНЕСКО.

В резултат на това се предприемат недостатъчни мерки за борба с дискриминацията в образованието, науката и културата, дигиталното разделение нараства, неоколониалните практики не са изкоренени.

Нарушенията на медийните и културните права стават все по-чести. По-специално, отбелязваме продължаващото преследване на рускоезичното население в балтийските страни и Украйна. Трябва да се обърне необходимото внимание на безопасността на журналистите, включително руските, и на техните убийства, на случаите на натиск върху медиите и на нападенията срещу обекти на културата и образованието. Показателна е липсата на реакция на действията на украинските власти, които застрашават обекта на световното наследство „Исторически център на Одеса“, предприемайки стъпки за разрушаване на паметника на великия поет А.Пушкин, както и демонтирайки множество други исторически паметници в града.

Отбелязваме продължаващите усилия на малка група държави да политизират Организацията и да я експлоатират за свои користни интереси. Като спонсорират киевския режим и украинизират дневния ред, те отклоняват вниманието и ресурсите на световния хуманитарен форум от решаването на належащи проблеми.

Всичко това се случва на фона на надвиснала бюджетна криза, след оттеглянето на САЩ от ЮНЕСКО, и без да се изплащат значителни дългове. Изпълнението на ключовите проекти на Организацията е изложено на риск. Не изключваме необходимостта от предприемане на извънредни мерки. Необходима е допълнителна подкрепа за програмите на Организацията.

Ясно е, че Организацията се нуждае от промяна. Надяваме се, че настоящата сесия на Генералната конференция ще бъде повратна точка в развитието на ЮНЕСКО. Приветстваме ангажимента на новоизбрания Генерален директор, професор Халед ал-Анани, за укрепване на ролята на държавите-членки в управлението на Организацията и осигуряване на прозрачност и отчетност по финансовите въпроси. Отбелязваме положително, че това е първият път, когато представител на арабския свят става Генерален директор.

Убедени сме, че е необходимо да се постига справедливо географско представителство на всички социално-културни региони в органите на ЮНЕСКО, нейните конвенции и програми. Държавите трябва да имат равни възможности да допринасят за работата на Организацията.

Нашите общи усилия трябва да се съсредоточат върху изпълнението на програмни дейности в строго съответствие със Средносрочната стратегия. Престижният статут на ЮНЕСКО като „лаборатория на идеи“ трябва да бъде възстановен. Трябва да дадем приоритет на ефективната помощ за развиващите се страни, включително в рамките на глобалния приоритет „Африка“. Особено внимание трябва да се обърне и на нуждите на малките островни развиващи се държави. <…>

В продължение на повече от 70 години от членството си в ЮНЕСКО нашата страна демонстрира непоколебима ангажираност с идеалите и принципите на тази Организация. Нашата страна е представила кандидатурата си за Изпълнителния съвет. Ако бъдем избрани, ние сме решени да работим активно в него. Ангажирани сме с напредването на обединяващия дневен ред, основан на баланса на интересите между всички страни, като отчитаме цивилизационното многообразие на света. Уверени сме, че изборът на Русия ще насърчи равенството, истинския мултилатерализъм, демократичните принципи и плурализма.

