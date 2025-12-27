Oтстъпката за руския петрол рязко се увеличи

Ръстът на обемите на доставките все още не компенсира понижението на цените, но това е възможно в бъдеще.

Руската нефт продължава да поевтинява. Според данни на Argus Media, цените на Urals през последната декада на декември са спаднали до 33–34 долара за барел. Спадът се обяснява както с общото понижение на цените на петрола, така и с разширяването на дисконта на руската смес спрямо северноморския бенчмарк Brent, предизвикано от затягането на американските санкции срещу руската петролна индустрия. В същото време през декември Русия увеличи износа в физическо изражение. Достатъчно ли е това, за да компенсира спада в цените, и какво ще се случи с приходите от нефт и газ в края на годината, разбраха „Известия“.

Отстъпка – 27 долара

Според данни на ценовата агенция Argus Media, в петък цената на Urals в пристанищата на Балтийско море спадна до 34,82 долара за барел, а в Черно море – до 33,17 долара. В същото време цената на сорта Dated Brent, който служи за международен еталон, възлезе на около 61 долара. През текущата година спадът му, макар и значителен, беше по-малък от спада в цените на руската суровина.

През октомври администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп обяви широкомащабни санкции срещу двамата най-големи производители на петрол в Русия. Въпреки че тази стъпка не спря износните потоци от Русия, тя направи тяхната реализация по-сложна. По-конкретно, очаква се, че през следващия месец Индия ще получи по-малко барели от Москва.

Според оценките на Argus, в пунктовете за износ отстъпката за Urals е средно около 27 долара за барел. До момента, в който петролът достигне Индия, тази отстъпка се намалява до около 7,5 долара за барел.

При това са важни две обстоятелства. Първо, колкото по-евтино става петролът, толкова по-голям е финансовият стимул за нефтопреработвателните заводи да си затворят очите за санкциите, за да го закупят. В миналото подобна динамика вече е довела до стабилизиране на цените на руския петрол след първоначалния спад. Второ, не цялата износна нефт на Русия се отнася към Urals. Източносибирската тръбопроводна нефт има своя маркировка и се доставя на отделни цени. Трето, поради сложната логистика остава неясно коя част от маржата за доставка в крайна сметка се оказва в разположение на Русия.

Отстъпката се удвои

Според доцент Тамара Сафонова от Института по икономика, математика и информационни технологии към Президентската академия, делът на нефта от сорт Urals в общия износ на руска нефт за 11 месеца на 2025 г. се оценява на 48%. Urals се транспортира до световните пазари през пристанищата Приморск, Уст-Луга, Новоросийск и по тръбопровода „Дружба“.

Научният сътрудник в лабораторията за анализ на най-добрите международни практики в Института Гайдар Кирил Черновол отбелязва, че според данни на Bloomberg, базирани на проследяване на кораби, през четириседмичния средностатистически период за октомври 2025 г. морските доставки на руски петрол са възлизали на 3,74 млн. барела на ден, от които 2,3 млн са били от пристанищата Приморск, Уст-Луга и Новоросийск.

В тези направления основният експортен сорт е нефтът Urals. По този начин може да се предположи дял от около 60% от морския износ, добави той.

Анализаторът от FG „Финам“ Николай Дудченко смята, че е трудно да се даде точна оценка на дела на Urals, но приблизително той възлиза на 60 до 80% от общия обем на руския петролен износ. Тоест, спада на цените и огромната отстъпка засягат много голяма част от нашите доставки.

Според Тамара Сафонова, американските санкции не засягат ограниченията за продажбата и транспортирането на руски енергийни ресурси.

— В момента обаче не може да се говори за балансираност и обоснованост на ценообразуването на руските енергийни ресурси: много западни аналитични агенции включиха необоснована отстъпка за маркерните сортове руски нефт по отношение на референтните котировки, която от момента на въвеждането на санкциите на OFAC на 22 октомври се е увеличила за нефта Urals в 2,4 пъти. Средната цена на Urals през ноември 2025 г., според данни на Министерството на икономическото развитие на Русия, е спаднала до минималната стойност за последните четири години на фона на непазарното дисконтиране на цената на руските енергийни ресурси на световните пазари, констатира експертът.

Тя добави, че участниците на пазара реагират активно на събитията, свързани с реализацията на чуждестранни активи на руските петролни гиганти, но ценовите индекси, възникнали след въвеждането на санкциите на OFAC, носят явно спекулативен характер.

Рекорден износ

Между тем агентство Bloomberg сообщило, что за четыре недели до 21 декабря Россия отгружала 3,87 млн баррелей нефти в сутки, что является самым высоким показателем с мая 2023 года. Резкият ръст е свързан с възстановяването на доставките от пристанището Приморск на Балтийско море. Освен това, най-малко 20 танкера, транспортиращи петрол от Москва, очакват разрешение за влизане в пристанищата на Китай и Индия. По този начин виждаме, че увеличението на отстъпката може да бъде компенсирано с ръст на доставките.

Тамара Сафонова счита, че ръстът на обемите на износа не може да компенсира пропуснатите приходи, необходими са нови подходи за намаляване на дисконтите върху руския петрол.

През октомври износните цени на Urals от Балтийско/Черно море се оценяваха на около 55 долара за барел, а сега – на 34 долара, констатира Кирил Черновол.

Това е спад от около 38%, което означава, че за да се запази предишният приход, обемите трябва да се увеличат с повече от 60%. Дори при ръст на морските доставки през есента (например, S&P Global отбеляза 4,11 млн. барела на ден през октомври като висок ниво на морския износ), това не е достатъчно, за да компенсира подобно понижение на цените, обобщи събеседникът на „Известия“.

Той също така отбеляза, че според оценката на Международната енергийна агенция през ноември 2025 г. общите приходи от износ на петрол и гориво на Русия са спаднали до 10,97 млрд. долара, а обемите на износа са се намалили с около 0,4 млн. барела на ден.

— Тоест, всъщност има едновременно понижение на цените и на обемите на износа през ноември в сравнение с октомври, — заключи Черновол.

До голяма степен спадът през ноември беше компенсиран през декември — доставките, забавени по много причини, достигнаха до потребителите. Това доведе до локален максимум. И все пак, според Николай Дудченко, от гледна точка на общите приходи на компаниите и съответно на нефтогазовите приходи (НГП) на бюджета, това не е достатъчно.

Средните обеми на износа през декември наистина са с около 300–400 хиляди барела на ден по-високи от тези през ноември. Въпреки това, към момента считаме, че изпълнението на плана за НГД за 2025 г. все още остава под въпрос и ръстът на обема на износа може да не бъде достатъчен, за да покрие напълно загубите от понижението на цените. Освен това, струва си да се припомни, че средният курс на щатския долар продължава да спада спрямо рублата, което също се отразява негативно на крайния резултат, — посочва експертът.

Последният фактор за нефтените компании (и за бюджета) играе все по-значителна роля. Обективно погледнато, курсът на долара в момента е нисък и финансовите власти все още не правят никакви опити да го повишат, тъй като считат стабилността на курса за по-важна от факта, че рублата е „слаба“ или „силна“. Компаниите, работещи на експортния пазар, в обозримо бъдеще, видимо, ще се примирят с реалността на ниските доходи. Това засяга преди всичко нефтопроизводителите.

автор: Дмитрий Мигунов

източник: iz.ru

