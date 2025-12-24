Отново беше осквернен паметника на съветски войници в София

На 23 декември т.г. отново беше варварски осквернена скулптурна композиция на костницата на съветски войници в софийски квартал «Лозенец».

Това е осмият ненаказан акт на вандализъм срещу общото руско-българско мемориално наследство тази година.

Тревожната честота на тези срамни прояви на нетърпимост за пореден път демонстрира липсата на необходимото внимание от българска страна към поетите от нея договорни задължения относно взаимното опазване на военните монументи и паметници на културата в съответствие с разпоредбите на Договора за приятелски отношения и сътрудничество между Руската Федерация и Република България от 4 август 1992 г. (член 14) и Споразумението между Правителството на Руската Федерация и Правителството на Република България за сътрудничество в областта на културата, образованието и науката от 19 април 1993 г. (член 10).

Разчитаме, че компетентните български институции ще възстановят надлежното състояние на мястото на погребението, ще проведат щателно разследване на инцидента, ще подведат под отговорност виновните и ще направят всичко необходимо, за да предотвратят подобни престъпни акции занапред.

