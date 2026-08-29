Откриване на фото изложбата „Mолдова 35. Независимостта ни обединява“ в София

По повод 35-ата годишнина от провъзгласяването на независимостта на Република Молдова, на 25 август 2026 г. на Моста на влюбените – пешеходния надлез в центъра на София, в непосредствена близост до Националния дворец на културата – беше официално открита фотоизложбата „Молдова 35. Независимостта ни обединява“.

Изложбата представя пред българската публика историческото, културното и туристическото наследство на Република Молдова и се превръща в още един символ на приятелството и близките отношения между Република Молдова и Република България.

Събитието беше открито от Н. Пр. г-н Емил Жакота, извънреден и пълномощен посланик на Република Молдова в Република България. В своето приветствие посланикът припомни пътя, извървян от Република Молдова през 35-те години независимост, укрепването на демократичните институции и напредъка на страната по пътя към европейската интеграция.

Н. Пр. г-н Емил Жакота подчерта, че историята на Молдова има своите корени в далечното минало – наследство, което намира отражение в културата Кукутени, традиционните носии, народните песни и танци, делото на Щефан чел Маре, православната духовност и богатите културни традиции, съхранени през вековете.

Посланикът изрази надежда, че изложбата ще доближи Република Молдова до българската публика и ще насърчи повече хора да открият нейните традиции, гостоприемство, вина, културни и туристически забележителности.

В церемонията по откриването взе участие г-жа Иванка Ташева, заместник-министър на външните работи на Република България. От името на министъра на външните работи д-р Велислава Петрова-Чамова тя отправи поздравително послание по повод Деня на независимостта на Република Молдова и приветства инициативата за представяне на молдовското културно и туристическо наследство пред българската общественост.

Г-жа Ташева подчерта традиционно близките отношения между двете държави и значението на по-нататъшното развитие на молдовско-българското сътрудничество, включително в контекста на европейския път на Република Молдова.

Сред официалните гости бяха д-р инж. Меглена Плугчиева-Александрова, секретар на президента на Република България по външна политика; Галин Дурев, председател на Групата за приятелство България–Молдова и председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове в 52-рото Народно събрание на Република България; както и Иван Павлов, директор на дирекция „Източна Европа и Централна Азия“ в Министерството на външните работи на Република България.

Събитието беше уважено от многобройни представители на дипломатическия корпус, акредитиран в София. Сред присъстващите ръководители на дипломатически мисии бяха:

* Н. Пр. г-жа Андреа Икич-Бьом, извънреден и пълномощен посланик на Австрия;

* Н. Пр. г-н Елмар Мамедов, извънреден и пълномощен посланик на Азербайджан;

* Н. Пр. г-жа Александра Мичич, извънреден и пълномощен посланик на Босна и Херцеговина;

* Н. Пр. г-н Флеминг Стендер, извънреден и пълномощен посланик на Дания;

* Н. Пр. д-р Чеа Чанборибо, посланик на Камбоджа;

* Н. Пр. г-н Абдулрахман Ахмед Султан Еса Ал Джабер, извънреден и пълномощен посланик на Обединените арабски емирства;

* Н. Пр. г-н Модасар Чаудри, извънреден и пълномощен посланик на Пакистан;

* Н. Пр. г-жа Ана Мария Коелю Рибейру да Силва, извънреден и пълномощен посланик на Португалия;

* Н. Пр. г-жа Брандуша Предеску, извънреден и пълномощен посланик на Румъния;

* г-н Х. Мартин Макдауъл, временно управляващ Посолството на Съединените американски щати в София;

* Н. Пр. г-н Милан Равич, извънреден и пълномощен посланик на Сърбия;

* Н. Пр. г-н Чикахиса Суми, извънреден и пълномощен посланик на Япония.

Присъстваха също представители на дипломатическите мисии на Албания, Израел, Италия, Малтийския орден, Полша, Украйна и Финландия, представители на българските държавни институции, културните и музейните среди, членове на молдовската общност в България и представители на българската общественост.

Почетният консул на Република Молдова в Пловдив, Веселин Чипев, също взе участие в церемонията и подкрепи организирането на инициативата като част от усилията за популяризиране на Република Молдова в България и за задълбочаване на контактите между двете страни.

Визуално пътешествие из Република Молдова

Фотоизложбата отвежда посетителите на своеобразно пътешествие из историята, културата и природните красоти на Република Молдова. Представени са забележителности от Кишинев, средновековните крепости Сорока и Тигина, исторически манастири, културно-природният комплекс Старият Орхей (Orheiul Vechi), живописни природни пейзажи, прочутите винарски галерии, традиционната молдовска кухня, народните носии и автентичните занаяти.

Специално място е отделено на ията – традиционната риза с „алтица“, вписана чрез съвместната номинация на Република Молдова и Румъния в Представителния списък на нематериалното културно наследство на човечеството на ЮНЕСКО.

През последните месеци българската публика имаше възможност да се запознае по-отблизо с тази ценна част от молдовското културно наследство и чрез специални изложби в Пловдив и София. В тях бяха представени традиционни ризи, изработени от дамите от общността „Șezătoarea Basarabiei“ по образци и мотиви, съхранявани във фондовете на Националния музей по етнография и естествена история в Кишинев.

Изложбата, посветена на традиционната ия в София, може да бъде посетена до 31 август 2026 г.

Фотографиите в изложбата „Молдова 35. Независимостта ни обединява“ са предоставени със съдействието на Националната служба по туризъм на Република Молдова и фотографите Роман Фриптуляк и Олег Пелин, чийто принос има важно значение за реализирането на проекта.

Организаторите изразяват специална благодарност на Столична община за оказаното съдействие и доброто сътрудничество при осъществяването на инициативата.

Подкрепата на Почетното консулство на Република Молдова в Пловдив за проекта е част от последователните усилия за представяне на културата, историята и традициите на Република Молдова пред българската общественост и за насърчаване на още по-тесни връзки между народите на Република Молдова и Република България.

Фотоизложбата „Молдова 35. Независимостта ни обединява“ може да бъде посетена на Моста на влюбените в София до 8 септември 2026 г.

Жителите и гостите на българската столица са поканени чрез фотографиите да открият Република Молдова – страна с древна история, богато културно наследство, съхранени традиции, впечатляващи природни и туристически забележителности и гостоприемни хора.

ЧЕСТИТ ДЕН НА НЕЗАВИСИМОСТТА, РЕПУБЛИКА МОЛДОВА!

ЧЕСТИТИ 35 ГОДИНИ НЕЗАВИСИМОСТ! 🇲🇩🇧🇬