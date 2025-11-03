Откриха пряка въздушна линия между Астана и Белград

По нареждане на държавния глава е открита директна въздушна линия между столиците на Казахстан и Сърбия, съобщава агенция Kazinform, позовавайки се на КГА.

В тържествената церемония по повод стартирането на полета участваха заместник-министърът на транспорта на РК Талгат Ластаев, президентът на авиокомпанията „SCAT“ Владимир Денисов, извънредният и пълномощен посланик на Република Сърбия в Казахстан Владимир Йовчич, както и първият заместник-председател на управителния съвет на международното летище в Астана Руслан Пыштанов.

Споразумението за откриването на директна линия беше постигнато в рамките на визитата на президента на Казахстан Касим-Жомарт Токаев в Сърбия. Реализацията на проекта стана възможна с подкрепата на Министерството на външните работи на РК и посолството на Казахстан в Сърбия.

При пристигането на самолета в Белград, по нареждане на президента на Сърбия Александър Вучич, казахстанската делегация беше посрещната от председателя на Народното събрание на Сърбия Ана Брнабич и заместник-министъра на транспорта Верица Ечменица.

„Откриването на директна въздушна линия между Астана и Белград е важна стъпка за укрепване на връзките между Казахстан и Сърбия. Новият маршрут ще отвори повече възможности за бизнес, туристическо и културно сътрудничество между нашите народи“, отбеляза в изказването си Талгат Ластаев.

Между Казахстан и Сърбия действа безвизов режим. Продължителността на полета е 5 часа и 40 минути. На тази линия се очаква висок пътнически интерес – на борда на първия полет имаше 92 пътници.

Полетите Астана – Белград – Астана ще се изпълняват два пъти седмично (понеделник, четвъртък) с модерни самолети от типа Boeing 737.

В момента авиокомпанията SCAT изпълнява и полети до градове в Европа:

Астана – Прага – два пъти седмично (вторник, събота);

Шимкент – Будапеща – два пъти седмично (вторник, четвъртък);

Шимкент – Мюнхен – два пъти седмично (вторник, четвъртък).

По-рано бе съобщено, че летището в Астана е завършило ремонта на пистата за излитане и кацане.

автор: Жанара Мухамедиярова

източник: www.inform.kz

Facebook

Twitter



Shares