Откриха нов хирургичен корпус в Курганския областен онкологичен център
Министърът на здравеопазването на Русия Михаил Мурашко участва в откриването на новия хирургичен корпус на Курганския областен онкологичен център.
В новия хирургичен корпус се помещават 5 специализирани отделения по хирургични методи на лечение:
• отделение по анестезиология,
• реанимация и интензивно лечение,
• модерен операционен блок,
• централно стерилизационно отделение и утилизационна камера,
• приемно отделение.
Днес медицинска помощ за пациенти с онкологични заболявания в Русия се предоставя:
• в 5 специализирани национални медицински изследователски центъра,
• 129 федерални мултидисциплинарни медицински организации,
• 89 онкологични диспансера, 8 онкологични центъра,
• 4 онкологични болници,
• 537 центъра за амбулаторна онкологична помощ.