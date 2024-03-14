четвъртък, март 14, 2024
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Общество

Откриха нов хирургичен корпус в Курганския областен онкологичен център

Редактор

Министърът на здравеопазването на Русия Михаил Мурашко участва в откриването на новия хирургичен корпус на Курганския областен онкологичен център.

В новия хирургичен корпус се помещават 5 специализирани отделения по хирургични методи на лечение:
• отделение по анестезиология,
• реанимация и интензивно лечение,
• модерен операционен блок,
• централно стерилизационно отделение и утилизационна камера,
• приемно отделение.

Днес медицинска помощ за пациенти с онкологични заболявания в Русия се предоставя:
• в 5 специализирани национални медицински изследователски центъра,
• 129 федерални мултидисциплинарни медицински организации,
• 89 онкологични диспансера, 8 онкологични центъра,
• 4 онкологични болници,
• 537 центъра за амбулаторна онкологична помощ.

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