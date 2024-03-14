Откриха нов хирургичен корпус в Курганския областен онкологичен център

Министърът на здравеопазването на Русия Михаил Мурашко участва в откриването на новия хирургичен корпус на Курганския областен онкологичен център.

В новия хирургичен корпус се помещават 5 специализирани отделения по хирургични методи на лечение:

• отделение по анестезиология,

• реанимация и интензивно лечение,

• модерен операционен блок,

• централно стерилизационно отделение и утилизационна камера,

• приемно отделение.

Днес медицинска помощ за пациенти с онкологични заболявания в Русия се предоставя:

• в 5 специализирани национални медицински изследователски центъра,

• 129 федерални мултидисциплинарни медицински организации,

• 89 онкологични диспансера, 8 онкологични центъра,

• 4 онкологични болници,

• 537 центъра за амбулаторна онкологична помощ.

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