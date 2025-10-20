Откриха 40-тото изложение Trade Expo Indonesia

Министърът на търговията, Буди Сантосо, заедно с координационния министър по въпросите на храните, Зулкифли Хасан, официално откриха 40-тото издание на Trade Expo Indonesia (TEI) 2025 в Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang Regency, Banten.

В речта си координационният министър Зулхас, представляващ президента Прабово Субианто, заяви, че търговската политика на правителството е на прав път. Това е видно от резултатите на външната търговия на Индонезия, която продължава да отбелязва положителен растеж.

Междувременно министърът на търговията заяви, че в TEI 2025 са участвали 1619 участници с 8045 купувачи от 130 държави. В допълнение към изложението, 40-тото издание на TEI представи и поредица от съпътстващи дейности, като бизнес срещи, бизнес консултации и различни бизнес форуми.

Министърът на търговията подчерта, че TEI е конкретно проявление на Asta Cita на президента за укрепване на националната индустриализация и разширяване на ролята на Индонезия в глобалната верига на доставки към Indonesia Emas.

Министърът на търговията връчи и наградата Primaniyarta на най-добрите износители и регионални ръководители, които продължават да увеличават стойността на износа си и глобалната известност на марката. Награди бяха връчени и на износители, които са пионери на нови пазари и които са вдъхновили индонезийските износители. Министърът връчи и наградата Primaduta на лоялни купувачи, партньори на Индонезия в износа. Тази награда беше връчена и на индонезийски представители в чужбина за усилията им в насърчаването на увеличаването на износа на Индонезия, с изключение на нефт и газ.

По този повод министърът на търговията, заедно с координационния министър по продоволствената сигурност и няколко други министри, посетиха изложбените щандове.

