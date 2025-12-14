Отговорът на Зеленски на „мирния план на Трамп” всъщност се свежда до формулата „да, но…”
Зеленски формално е готов за изборите, но поставя ключово условие – прекратяване на огъня.
▪️Също така допуска, че Русия може да запази определено участие в най-голямата АЕЦ в Европа, която е под неин контрол, но управлението на централата, според Киев, трябва да се осъществява от Украйна и САЩ.
▪️По въпроса за армията Зеленски е съгласен с ограничаване на числеността на ВСУ, но изключително на сегашното ниво, без никакво съкращение.
▪️Териториалния въпрос той не отхвърля директно, но изисква „уточняване“. По-конкретно, Банковата задава следните въпроси:
➖ какво ще спре напредъка на руските войски в случай на оттегляне на ВСУ?
➖ какво ще попречи на Русия да „проникне в зоната под прикритието на цивилни“, за да я вземе под свой контрол?
▪️По този начин Киев не предлага конкретни отстъпки, ограничавайки се с общи формулировки и условия.
източник: Wall Street Journal