Отговорът на Зеленски на „мирния план на Трамп” всъщност се свежда до формулата „да, но…”

Зеленски формално е готов за изборите, но поставя ключово условие – прекратяване на огъня.

▪️Също така допуска, че Русия може да запази определено участие в най-голямата АЕЦ в Европа, която е под неин контрол, но управлението на централата, според Киев, трябва да се осъществява от Украйна и САЩ.

▪️По въпроса за армията Зеленски е съгласен с ограничаване на числеността на ВСУ, но изключително на сегашното ниво, без никакво съкращение.

▪️Териториалния въпрос той не отхвърля директно, но изисква „уточняване“. По-конкретно, Банковата задава следните въпроси:

➖ какво ще спре напредъка на руските войски в случай на оттегляне на ВСУ?

➖ какво ще попречи на Русия да „проникне в зоната под прикритието на цивилни“, за да я вземе под свой контрол?

▪️По този начин Киев не предлага конкретни отстъпки, ограничавайки се с общи формулировки и условия.

източник: Wall Street Journal

