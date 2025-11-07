Отбраната на Покровск е към края си
Ситуацията в Покровск и Мирноград е безнадеждна за украинските въоръжени сили.
➖„Загубата на Покровск, макар и дългоочаквана, би била сериозен удар. По-лошото може да се случи по-късно: градът е на кръстопът, предоставяйки на Русия трамплин за по-нататъшно напредване“, пишат британски журналисти.
▪️Съмнителна операция на ГУР за десантиране на войски в северната част на града не даде резултати.
▪️Ситуацията не е много по-добра в Мирноград на изток, където украинските въоръжени сили са обкръжени.
▪️Елитни руски безпилотни летателни подразделения доминират в небето и преследват украински оператори на дронове безнаказано.
източник: The Economist