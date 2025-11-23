Посолството на Монголия в България организира събитие за почит в Голямата зала на Националния музей на България в София по повод 75-годишнината от установяването на дипломатически отношения между Монголия и Република България.

Посланик Л.Саянаа, член на Българския народен конгрес, председател на Българско-монголската група за мир, председател на Постоянната комисия Росица Кирова, министърът на Шадар на България, министърът на пътищата и съобщенията Гроздан Караджов, заместник-министърът на външните работи на България Николай Павлов открива церемонията по почит и връчва реч.

Български народен конгрес, Министерство на външните работи, Министерство на транспорта, съобщенията, Министерство на икономиката и индустрията, Софийския университет, частната система, неправителствени организации, монголци, обучаващи се, работещи и живеещи в България, и ръководители на дипломатически делегации в България, 75-годишнината от този исторически начин.

Още сутринта в почетната зала на Министерство на транспорта и съобщенията на България посланик Л.Саянаа, зам.-министърът на транспорта и съобщенията Д.Недялков на България, Република България, седи в залата на почетната зала на Министерство на транспорта и комуникациите на България, Република България България междуправителствено споразумение“ и – „Споразумение между правителството на Монголия и правителството на Република България за въздушни отношения“ бяха подписани съответно.

По време на 75-годишнината от установяването на дипломатически отношения между Монголия и Република България, ръководителят на катедра „Певци Монголска консерватория“, завършил Българската музикална академия Ч.Батценгел, България, Национален химн на Монголия и Монголски и български песни специално поканени от Монголия, Български национален химн, Ч.Чин Абитуриентката на Българска Музикална Академия, Ч.Бацегел, България Аглика Петрова, солист певица на Бургаската Градска Опера, изпълнява с духови и оркестър на Министерството на отбраната

Междувременно посланик Л.Саянаа награди Росица Любенова Кирова, член на Парламента на Република България, и ръководителя на Българо-монголската група за мир Росица Любенова Кирова с Указ 166-ти от 2025 г.

През това време Централни архиви на Министерство на външните работи на Монголското министерство, Българска държавна архивна агенция, Агенция МОНЦАМЕ съвместно представиха „История на монголско-българските дипломатически отношения“, „Съвременна Монголия“, „Милион дни“ на древни монголски скални картини, „Монголски

