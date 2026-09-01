От сцената на „Търся се“ до родния край: Красимир Недялков с нови срещи и много ангажименти

След успешната премиера на моноспектакъла „Търся се“ на Красимир Недялков, по идея на Краси Янев, артистът си позволява кратка заслужена почивка в Слънчев бряг.

Но паузата е само за кратко – още от 5 септември 2026 г. започва нова поредица от срещи, събития и сценични ангажименти.

Особено емоционална за Красимир Недялков ще бъде срещата с публиката в неговия роден край. На 7 септември 2026 г. пред сградата на Община Руен ще се проведе фестивалът „Вкусовете на България“, който започва от 13:30 часа. Именно там Красимир ще застане пред публиката в ролята на водещ, а събитието обещава да събере на едно място традиции, български вкусове, настроение и много усмивки.

За един човек на сцената подобна среща има специална стойност – да се върнеш там, откъдето си тръгнал, и да застанеш пред хората от своя роден край. Руен и Трънак отново ще бъдат част от професионалния път на Красимир Недялков, този път не просто като спомен, а като сцена за нова среща с публиката.

След Руен следват още ангажименти в Бургас, Поморие и София, а един от най-значимите акценти в програмата е на 17 септември 2026 г.

Тогава в Зала 1 на НДК, София, ще се състои благотворителен концерт в подкрепа на Нико Александров – събитие, което събира хората не само заради музиката и сцената, но и заради една важна кауза.

Красимир Недялков продължава своя път между театралната сцена, концертите и големите обществени събития, срещайки се с публика от различни краища на страната.

А поканата му към приятелите и почитателите е проста и сърдечна:

„Очаквам ви, приятели!“

И както изглежда – предстои един наситен септември, изпълнен със сцена, срещи, емоции и много български дух.