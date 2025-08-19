От MoMA до Бургас: American Art – Световно изкуство в подкрепа на Бургас 2032

С удоволствие ви напомняме за предстоящото откриване на изложбата „American Art“, организирана от Vivacom Art Hall Oborishte 5 и Община Бургас. Събитието ще представи оригинални творби на световно признати артисти като:



Andy Warhol, Keith Haring, Willem de Kooning, Mr. Brainwash, както и български автори, вдъхновени от американската култура: Christo, Хубен Черкелов и Евгени Йонов. Откриването ще бъде съпроводено от джаз концерт на Антони и Георги Дончев, който ще постави начало на едно вдъхновяващо културно преживяване.



20 август, 19:00 ч. Период на изложбата: 20 август – 5 октомври 2025 г.

Работно време: всеки ден от 10:00 до 20:00 ч.

Вход: с билет



На място ще се предлагат лимитирани арт постери“American Art“ не просто представя изкуство – тя свързва континенти, гледни точки и поколения чрез силата на визуалния език.Очакваме ви в Бургас!

