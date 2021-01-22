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Общество 

От Ленин до Путин: как съвременното изкуство изобразява руските лидери?

Недялко Тенев

Изкуството винаги има какво да каже за политиците, особено в Русия. Ще разгледаме най-остроумните произведения по темата.

Ленин, Сталин, Брежнев, Горбачов, Елцин и дори Путин са не просто исторически фигури, а елементи от житейския код – затова техните образи навлизат в масовата култура. Вижте това, за да придобиете представа как съвременните художници изобразяват съветските и руските държавни глави.

Владимир Ленин

„Ленин си хваща такси в Ню Йорк.“ От поредицата „Носталгичен соцреализъм“, 1993Komar & MelamidАлександър Косолапов. Coca-Cola, 1983

Александър Косолапов. Coca-Cola, 1983vladeyМаяна Насибулова.

Маяна Насибулова. „Патицата Ленин“, 2017vladey

Йосиф Сталин

В. Комар и А. Меламид.

В. Комар и А. Меламид. „Ялтенска конференция“Komar & MelamidЛеонид Соков.

Леонид Соков. „Сталин и Мерилин“, 1990Частна колекция, САЩ

Никита Хрушчов

Леонид Соков.

Леонид Соков. „Хрушчов“, 1983Zimmerli Art MuseumАлександър Кутовой.

Александър Кутовой. „Спутник“, 2016Denis Yesakov

Леонид Брежнев

Дмитрий Врубел.

Дмитрий Врубел. „Господи! Помогнете ми да оцелея тази смъртоносна любов“, 1990Германски федерален архивЕрик Булатов.

Ерик Булатов. „Брежнев. Съветски космос“, 1977The Museum of Avant-Garde Mastery, MAGMA

Михаил Горбачов

Владислав Мамишев-Монро.

Владислав Мамишев-Монро. „Горбачов като индийска жена“, 1989Владислав Мамишев-МонроАлександър Косолапов.

Александър Косолапов. „Горбачов (триптих)“, 1990vladey

Борис Елцин

Александър Виноградов, Владимир Дубосарский

Александър Виноградов, Владимир Дубосарский „Триумф. Елцин и лебедът“, 1996dubossarskyvinogradov.ruДанини.

Данини. „Напускам“, 2017Fragment gallery

Владимир Путин

Александър Косолапов.

Александър Косолапов. „Мона Лиза“, 2020ПресснимкаАлексей Сергиенко. Поредица

Алексей Сергиенко. Поредица „Президент. Добродушен човек“, 2012Alexey Sergienko

автор: АЛЕКСАНДРА ГУЗЕВА

източник: bg.rbth.com

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