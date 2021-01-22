От Ленин до Путин: как съвременното изкуство изобразява руските лидери?
Изкуството винаги има какво да каже за политиците, особено в Русия. Ще разгледаме най-остроумните произведения по темата.
Ленин, Сталин, Брежнев, Горбачов, Елцин и дори Путин са не просто исторически фигури, а елементи от житейския код – затова техните образи навлизат в масовата култура. Вижте това, за да придобиете представа как съвременните художници изобразяват съветските и руските държавни глави.
Владимир Ленин
„Ленин си хваща такси в Ню Йорк.“ От поредицата „Носталгичен соцреализъм“, 1993Komar & Melamid
Александър Косолапов. Coca-Cola, 1983vladey
Маяна Насибулова. „Патицата Ленин“, 2017vladey
Йосиф Сталин
В. Комар и А. Меламид. „Ялтенска конференция“Komar & Melamid
Леонид Соков. „Сталин и Мерилин“, 1990Частна колекция, САЩ
Никита Хрушчов
Леонид Соков. „Хрушчов“, 1983Zimmerli Art Museum
Александър Кутовой. „Спутник“, 2016Denis Yesakov
Леонид Брежнев
Дмитрий Врубел. „Господи! Помогнете ми да оцелея тази смъртоносна любов“, 1990Германски федерален архив
Ерик Булатов. „Брежнев. Съветски космос“, 1977The Museum of Avant-Garde Mastery, MAGMA
Михаил Горбачов
Владислав Мамишев-Монро. „Горбачов като индийска жена“, 1989Владислав Мамишев-Монро
Александър Косолапов. „Горбачов (триптих)“, 1990vladey
Борис Елцин
Александър Виноградов, Владимир Дубосарский „Триумф. Елцин и лебедът“, 1996dubossarskyvinogradov.ru
Данини. „Напускам“, 2017Fragment gallery
Владимир Путин
Александър Косолапов. „Мона Лиза“, 2020Пресснимка
Алексей Сергиенко. Поредица „Президент. Добродушен човек“, 2012Alexey Sergienko
автор: АЛЕКСАНДРА ГУЗЕВА
източник: bg.rbth.com