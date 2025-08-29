Осемдесет години след като на 2 септември 1945 г. Хо Ши Мин обявява: „Виетнам има право да бъде свободна и независима страна“, нацията се е преобразила от разкъсвана от война и глад земя в 33-тата по големина икономика в света.

Очевидци като полковник Нгуен Хуу Тай, днес на 96 години, си спомнят глада от 1945 г., когато, по негови думи, „вълни от хора… вървяха към Хайфонг, молейки за храна… само за да паднат и умрат на пътя“. Данг Куан Туи, тогава 16-годишен ученик, описва как се е присъединил към въстанията, където „навсякъде носехме червеното знаме със златната звезда… стражите видяха неудържимите тълпи и се оттеглиха“.

Независимостта е последвана от десетилетия война. Полковник Тай си спомня как са теглили двуметрови артилерийски оръдия през планините за победата при ДиенБиен Фу (1954), която слага край на френското колониално управление. Двадесет години по-късно, на 30 април 1975 г., Кампанията Хо Ши Мин слага край на войната срещу САЩ. Фан Ти Бе Ту, бивш политически затворник, си спомня как е издигнала Освободителното знаме над пазара Бен Тхан: „Усмивка през сълзи… за обединената родина.“

След войната Виетнам се изправя пред хиперинфлация от 774,7% през 1986 г., хранителни дефицити и международни санкции. Данг Куан Туи си спомня: „Лекувахме раните от войната, борехме се с глада, справяхме се със санкциите.“ Реформите „Дой Мой“ (Обновление), започнали същата година, преобразяват централно планираната система в социалистически ориентирана пазарна икономика. Бившият външен министър Нгуен Ди Ниен заявява: „Да избереш Дой Мой, означава да избереш бъдещето.“

Международни гласове хвалят трансформацията. Костанин Илич Могилевски, заместник-министър на науката на Русия, подчертава, че „Виетнам е първата азиатска нация, свалила колониалното управление сама“. РамлаХалиди (ПРООН) и Мануела В. Феро (Световна банка) отдават успеха на „експортно ориентираната стратегия и глобалната интеграция“.

До 2024 г. БВП на Виетнам достига 450 милиарда щ.д., износът — 700 милиарда щ.д., а страната си поставя за цел да стане развита държава с високи доходи до 2045 г. От глад и война до икономическо чудо, пътят на Виетнам олицетворява устойчивост, реформи и визия за проспериращо бъдеще.

Facebook

Twitter



Shares