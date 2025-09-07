От дронове до медицина: какви изобретения се раждат в Казахстан

Казахстански учени са открили начин да зареждат безпилотни самолети директно във въздуха – от електропроводи.

Това е едно от изобретенията, регистрирани в страната през 2024 г. Само за една година казахстанските учени са получили 562 патента – повече отколкото през предходната година. И това не са сухи цифри, а реални технологии, които могат да променят живота, съобщава кореспондентът на агенция Kazinform.

Изобретения, които удивляват

На актуални въпроси за изобретенията отговориха представители на Националния институт за интелектуална собственост (Казпатент). Всички данни и примери по-долу са взети от официални материали на института.

Например, учени от Университета Назарбаев са открили начин да зареждат безпилотни летателни апарати директно във въздуха – от високоволтови линии. Проблемът с дроновете е, че те бързо „се изтощават“, обикновено след 30–40 минути. Новата система за безжично зареждане дава възможност да се удължи тяхната работа.

Главният инженер на АО „Астана РЭК“ Наузбек Байтуряков отбеляза, че идеята е интересна, но изисква сериозни тестове:

– От гледна точка на енергетиците има определени рискове. Всяка електропреносна линия има охранителна зона и така нареченото наведено напрежение – ток, който може да удари дори без пряк контакт с проводника. Ако дрон падне върху линията, това може да предизвика късо съединение и прекъсване на електрозахранването. Ето защо такива технологии трябва да бъдат внимателно тествани, преди да бъдат внедрени. Ние, като енергетици, винаги сме готови за диалог и проверка на нови решения, ако те наистина носят полза, — каза Байтуряков.

Ноу-хау в медицината

Най-много изобретения в Казахстан са в областта на машиностроенето и транспорта – 22%. На второ място е медицината – 13%. Следват селското стопанство, енергетиката, химията и ИТ.

Според данни на Световната здравна организация, ежегодно до 500 хиляди души по целия свят получават травми на гръбначния стълб. В 90% от случаите това се случва поради инциденти, падания или насилие. При такива пациенти рискът от преждевременна смърт е няколко пъти по-висок, особено в страните с ниски доходи. Ето защо търсенето на нови методи за лечение е жизненоважна задача за лекарите.

Казахстански специалисти от Националния научен център по травматология и ортопедия на името на академик Батпенов намериха решение: вместо обичайния „цимент“ за фиксиране на счупения прешлен, те използват специален хидрогел и титанови гранули. За разлика от старите методи, при които се използваше цимент, новата технология позволява на костната тъкан да се възстанови по-бързо и намалява риска от усложнения. За пациента това означава по-малко травми по време на операцията и по-бързо връщане към нормалния живот.

Не по-малко важно изобретение е свързано с доставката на лекарства. Обикновено след хапче или инжекция лекарството се разпределя по целия организъм. Поради това само малка част достига до огнището на заболяването, а здравите органи получават излишно натоварване и могат да страдат от странични ефекти.

Учените от National Laboratory Astana са разработили технология, която помага да се „достави” лекарството точно на адреса. За целта от човека се взема кръв, от нейните клетки се правят своеобразни „контейнери”, които се пълнят с необходимото лекарство и се връщат обратно в организма. Тези клетки се насочват директно към болезненото място и освобождават лекарството там, където е наистина необходимо.

Този метод прави лечението по-ефективно, а страничните ефекти – минимални. В перспектива тази технология може да се използва не само при гнойни възпаления, но и при тежки заболявания като онкология или сърдечно-съдови заболявания.

Жените в науката

Интересна цифра — почти половината патенти са регистрирани с участието на жени. Те са особено активни в областта на химията, металургията и биотехнологиите. За многодетни майки и жени с държавни награди за майчинство са предвидени облекчения — 95% отстъпка за услугите по регистрация на патент.

Съвети към младите учени

Важно е да се помни, че патентът сам по себе си не носи пари. За да се превърне изобретението в продукт, са необходими инвестиции, бизнес модел и промотиране. Ето защо много идеи могат временно да останат „на рафта“.

Препоръки от експерти в бранша за тези, които искат да създадат свое собствено изобретение:

– проучете пазара и вижте какво наистина е необходимо на хората;

– проверете патентните бази – възможно е идеята вече да съществува;

– участвайте в конкурси и търсете грантове.

Нова професия – защитник на идеи

За да бъдат идеите на казахстанските изобретатели не само регистрирани, но и надеждно защитени, в страната се развива обучение в тази област.

През 2024 г. по инициатива на Световната организация за интелектуална собственост (ВОИС), Министерството на правосъдието на РК, Министерството на науката и висшето образование на РК и Университета „Максут Нарикбаев“ в Астана стартира първата в Централна Азия магистърска програма „Право на интелектуална собственост и бизнес“.

Програмата подготвя специалисти, които могат да работят на пресечната точка между юриспруденцията, иновациите и бизнеса. Първият випуск се състоя през 2025 г.: 18 магистри от Казахстан, Узбекистан, Индия и Танзания получиха дипломи за магистри по право в областта на интелектуалната собственост.

Това показва, че в Казахстан се формира нова общност от експерти, способни да съпътстват изобретателите не само на етапа на получаване на патент, но и при излизането им на пазара.

Науката – светлината на нацията

– В настоящата епоха на бързо развитие на технологиите трябва да обръщаме най-голямо внимание на системните изследвания, задълбочените знания и науката… Науката е светлината на нацията, затова още веднъж искам да подчертая, че на научната общност е възложена специална отговорност, — каза президентът на Казахстан Касим-Жомарт Токаев на 10 април 2025 г., награждавайки най-добрите учени в страната.

Днес в Казахстан се получават патенти за най-различни технологии: безжично зареждане на дронове, нови методи за операции на гръбначния стълб, системи за точкова доставка на лекарства. Тези примери показват, че изобретенията засягат не само промишлеността и енергетиката, но и пряко засягат въпросите на здравето и безопасността на хората.

Самите учени обаче отбелязват, че патентът за изобретение не гарантира неговото внедряване в живота. За да достигнат разработките до практическо приложение, са необходими тестове, финансиране и интерес от страна на бизнеса. Ето защо ключовата задача в момента е не само да се регистрират идеите, но и да се осигури по-нататъшният им път към пазара.

автор: Динара Акылжанова

източник: www.inform.kz

