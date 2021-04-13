Освободена Будапеща през обектива на съветските фотографи
13 нацистки танкови дивизии са в капан в унгарската столица, но отказват да се предадат.
Червената армия успява да ги победи след 6 седмици сражения и на 13 февруари 1945 г. съветските войници влизат в града. Съветските фотографи пък запечатват всеки един момент в снимка.
Улични боеве
Евгений Халдей/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Съветски картечари в Будапеща
Евгений Халдей/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Разрушени улици
Евгений Халдей/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Улични боеве
Евгений Халдей/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Горяща сграда
Евгений Халдей/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Съветските войски влизат в освободения град
Евгений Халдей/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Съветски сапьори работят на улицата
Евгений Халдей/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Еврейска двойка, която е освободена от гетото в Будапеща
Евгений Халдей/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Сапьори на моста „Ержбет“ в Будапеща
Евгений Халдей/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Медицински сестри се грижат за ранените
Евгений Халдей/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Операта в Будапеща
Евгений Халдей/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Съветски войници маршируват в Будапеща
Евгений Халдей/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Руините на моста „Сечени“ и крайбрежието
Евгений Халдей/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Унгарци чакат съветските сапьори да проверят понтонен мост
Иван Шагин/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Сградата на унгарския парламент
Евгений Халдей/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Съветският флаг на покрива на унгарския парламент
Евгений Халдей/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Съветски войници празнуват освобождаването на града под звуците на акордеон
Евгений Халдей/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Местни на паметника на унгарския лидер от XIX в. Лайош Кошут
Евгений Халдей/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Противотанкови препятствия на Дунав
Евгений Халдей/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Местни разговарят със съветски войник
Евгений Халдей/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
източник: RUSSIA BEYOND