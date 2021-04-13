Освободена Будапеща през обектива на съветските фотографи

13 нацистки танкови дивизии са в капан в унгарската столица, но отказват да се предадат.

Червената армия успява да ги победи след 6 седмици сражения и на 13 февруари 1945 г. съветските войници влизат в града. Съветските фотографи пък запечатват всеки един момент в снимка.

Улични боеве

Евгений Халдей/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Съветски картечари в Будапеща

Евгений Халдей/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Разрушени улици

Евгений Халдей/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Улични боеве

Евгений Халдей/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Горяща сграда

Евгений Халдей/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Съветските войски влизат в освободения град

Евгений Халдей/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Съветски сапьори работят на улицата

Евгений Халдей/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Еврейска двойка, която е освободена от гетото в Будапеща

Евгений Халдей/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Сапьори на моста „Ержбет“ в Будапеща

Евгений Халдей/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Медицински сестри се грижат за ранените

Евгений Халдей/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Операта в Будапеща

Евгений Халдей/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Съветски войници маршируват в Будапеща

Евгений Халдей/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Руините на моста „Сечени“ и крайбрежието

Евгений Халдей/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Унгарци чакат съветските сапьори да проверят понтонен мост

Иван Шагин/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Сградата на унгарския парламент

Евгений Халдей/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Съветският флаг на покрива на унгарския парламент

Евгений Халдей/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Съветски войници празнуват освобождаването на града под звуците на акордеон

Евгений Халдей/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Местни на паметника на унгарския лидер от XIX в. Лайош Кошут

Евгений Халдей/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Противотанкови препятствия на Дунав

Евгений Халдей/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Местни разговарят със съветски войник

Евгений Халдей/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

източник: RUSSIA BEYOND