Осветиха нова икона на св. Йоан Рилски в московския храм „Живоначальной Троицы в Никитниках“

Молебен в чест на св. преподобни Йоан Рилски Чудотворец беше отслужен в храма „Живоначальной Троицы в Никитниках“ в Москва.

Беше осветена и новата икона на небесния закрилник и покровител на българския народ и патрон на българските народни будители за храма, който се намира в центъра на руската столица и е изключителна архитектурна забележителност. Този православен храм е еталон на московската орнаментика от средата на XVII век и построяването му е важен момент в историята на руското архитектурно изкуство. Постройката е послужила за образец за множество московски храмове от втората половина на XVII век.

Молебенът беше отслужен по сьвместна инициатива на руската обществена организация „Мир Болгарии“ и настоятеля на храма „Живоначальной Троицы в Никитниках“, отец Арсений, който е българин по произход. На сьбитието присьстваха представители на българската общност в Москва, на Национално движение „Русофили“ (България) и на Политическа партия „Русофили за възраждане на Отечеството“.

