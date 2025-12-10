Осми самолет с хуманитарна помощ пристига в Шри Ланка като част от продължаващата въздушна мост на ОАЕ

Осмият самолет с хуманитарна помощ от ОАЕ пристигна в Коломбо, столицата на Шри Ланка, с 1080 пакета с хранителни продукти като част от продължаващата въздушна мост на ОАЕ.

С това общата помощ, предоставена от ОАЕ от началото на операцията, достига над 116 тона помощи, включително храна, материали за подслон и логистична подкрепа.

Чрез своите екипи на място и непрекъснатия въздушен мост ОАЕ потвърждава ангажимента си да подкрепи приятелския народ на Шри Ланка и да укрепи усилията за спасяване, помощ и възстановяване след последиците от наводненията.

източник: www.wam.ae

