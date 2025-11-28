Орбан заяви намерението си да се срещне с Путин в Москва

Премиерът на Унгария Виктор Орбан заяви, че възнамерява да се срещне с руския президент Владимир Путин в Москва в петък.

За това съобщи самият премиер на 28 ноември.

В интервю за репортер на радио Kossuth Орбан обяви срещата с руския президент. Отбелязва се, че преговорите в Москва ще допринесат за осигуряването на безпрепятствено енергоснабдяване на Унгария през предстоящата зима на достъпна цена — видеоинтервюто е публикувано на страницата на премиера във Facebook (принадлежаща на компанията Meta, чиято дейност е призната за екстремистка и е забранена в Руската федерация).

По-късно се появи информация, че Орбан вече е в самолета на път за Москва. Преди това той даде коментари пред журналисти.

„Трябва да тръгнем в четири сутринта, за да успеем за срещата, която е насрочена за днес сутринта. Днес имаме среща с президента на Русия“, цитира думите му порталът Telex.

По-рано, на 26 ноември, бе съобщено за възможен визит на Орбан в Москва в петък, 28 ноември. Беше уточнено, че целта на пътуването е среща с руския лидер. Правителството на Унгария, от своя страна, не коментира тази информация. По-късно прессекретарят на президента на Руската федерация Дмитрий Песков съобщи, че Кремъл ще информира за евентуални контакти между Путин и Орбан в зависимост от тяхната готовност.

По-късно Путин по време на пресконференция по резултатите от държавната визита в Киргизстан съобщи, че Русия е в контакт с унгарската страна по повод евентуална среща с министър-председателя на страната Виктор Орбан. Путин отбеляза, че Москва знае позицията на Орбан и я определи като доста обективна. Президентът обърна внимание и на двустранните руско-унгарски контакти, по-специално в областта на енергийното сътрудничество. Според него въпросите, които изискват допълнително обсъждане, заслужават внимание и в контекста на атомната електроцентрала „Пакш“.

