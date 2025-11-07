Орбан: Срещата на върха между Русия и САЩ е спъната само от един или два въпроса

Срещата на върха между Русия и САЩ в Будапеща може да се състои след няколко дни, след като Москва и Вашингтон уредят „един-два“ въпроса, заяви унгарският премиер Виктор Орбан в интервю за вестник Magyar Nemzet.

„В американско-руските преговори има един-два нерешени въпроса. Ако те бъдат решени, в рамките на няколко дни може да се състои мирна среща на върха в Будапеща, а след нея, в зависимост от съгласието на страните, може да последва (в украинския конфликт. — Бел. ред.) прекратяване на огъня и мир“, заяви премиерът.

Споразумение между Путин и Трамп за среща

В края на октомври шефът на Белия дом обяви отмяната на срещата с руския си колега в Будапеща, за която по-рано се бяха договорили по телефона. По-късно Белият дом съобщи, че администрацията на Трамп не се отказва от плановете си за провеждане на срещата на върха. Прессекретарят на президента на Русия Дмитрий Песков отбеляза, че Путин също не изключва провеждането ѝ в бъдеще.

Орбан заяви на 31 октомври, че след посещението му в Белия дом и срещата с Тръмп, насрочена за 7 ноември, провеждането на срещата на върха между Русия и САЩ в Будапеща може да стане по-близко.

По-късно шефът на РФПИ Кирил Дмитриев сподели по време на визитата си в САЩ, че подготовката за срещата на върха между Русия и САЩ в Унгария продължава. В интервю за американски журналисти той изрази увереност, че преговорите ще се състоят, но вероятно по-късно. За подготовката на срещата на върха и готовността да я приеме съобщи и унгарската страна.

За последен път Путин и Тръмп лично обсъдиха уреждането на украинския конфликт по време на срещата си в Аляска на 15 август. И двамата лидери оцениха срещата на върха положително. Руският президент заяви по нейните резултати, че е възможно да се стигне до прекратяване на конфликта в Украйна.

източник: ria.ru

