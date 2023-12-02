Определиха замръзнала закуска в Новосибирск като „произведение на изкуството“
Мразовита закуска в Новосибирск се превърна в мем и дори бе определена като произведение на изкуството. „Изглежда невероятно“, отбелязват в Twitter.
Потребителят в Twitter @ASLuhn споделя снимката, под която пише: „Закуска в Новосибирск, където вчера беше -40“. На нея се виждат спагети, замръзнали на вилица във въздуха на няколко сантиметра от чинията. Също така в кадъра има и яйце, „витаещо“ над масата. Всичко това е възможно заради силните студове, пише ТВ „Царград“.
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Потребителите не скриха изненадата си и отбелязаха, че снимката може да се превърне в произведение на изкуството.
„Това е произведение на изкуството“, пише ChristineP.Ariniello.
„Температурата е гадна, но закуската изглежда вкусна“, отбелязва @BrambleJim.
„И… как се яде това?!“, чуди се @JeffNeiman.
„Думите, които излизат от устата ви, също ли замръзват във въздуха?“, шегува се @eriq49.
източник: RUSSIA BEYOND БЪЛГАРИЯ