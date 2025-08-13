OpportunItaly – програмата за ускоряване на износа

Министерството на външните работи и международното сътрудничество на Италия лансира двугодишната програма OpportunItaly – проект, координиран от Италианската търговска агенция ИТА с цел да улесни взаимодействието между италианските сектори с високи постижения и квалифицираното чуждестранно търсене. Секторите, които участват в програмата, са веригите, които характеризират марката „Произведено в Италия”: авиационна промишленост и сигурност, хранително-вкусова промишленост, автомобили и двуколесни МПС, култура и развлекателни събития, дизайн и обзавеждане, устойчива инфраструктура и енергетика, машиностроене и автоматизирана техника, мода и лукс, корабостроене, здраве и благосъстояние.

За повече информация можете да посетите профилите в социалните мрежи LinkedIn и Instagram (@officialopportunitaly), както и дигиталната платформа www.opportunitaly.gov.it. Освен това, на същия сайт вносители, дистрибутори, инвеститори и международни купувачи, след безплатна регистрация, имат възможност да влязат в раздела с ограничен достъп Buyers Club, която предлага многобройни ексклузивни предимства:

– Приоритетен достъп до бизнес срещи с италиански предприятия;

– Оперативна подкрепа по време на панаири и бизнес форуми;

– Персонализирани курсове за опознаване на италианските производствени вериги;

– Пакетни преживявания, посветени на територията и нейните производствени райони;

– Услуги на ИТА с висока добавена стойност, които съпътстват всеки етап от търговските отношения.

Това е възможност да се свържете с квалифицирани, надеждни и продуктивни компании в международна среда, характеризираща се с качество, иновации и реципрочност.

