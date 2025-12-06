Опасения за недостиг на основни стоки в засегнатата от наводнения Индонезия

Остават опасенията относно критичния недостиг на основни доставки, включително питейна вода и медицински грижи за разселените жители, поради поредица от смъртоносни наводнения и свлачища на остров Суматра в Индонезия, въпреки пълноценните усилия за оказване на помощ в засегнатите райони.

Броят на жертвите от масивните наводнения и кални свлачища, които опустошиха Суматра миналата седмица, се е увеличил до 893 към петък по обяд, като над 520 души все още се водят за изчезнали, според агенцията за бедствия на страната.

Във временен подслон, създаден в Агам Регенси в Западна Суматра, медицински персонал казва, че много разселени жители страдат от здравословни проблеми като респираторни проблеми и диария след бедствието.

Тъй като на това място може да се предостави само основна медицинска помощ, има опасения относно липсата на достъп до външни грижи за тези с по-сериозни заболявания, тъй като пътят от центъра за помощ до най-близката здравна станция в общността е блокиран.

„Леченията, които можем да предоставим в този медицински пункт, включват наблюдение на кръвното налягане, нивата на кислород в кръвта и сърдечната честота. Ако пациентите се нуждаят от витамини, можем да осигурим и тях. Освен това, ако някой се нуждае от грижи за рани, като ожулвания или разкъсвания, можем да извършим прости зашивания“, каза Ньоман Три Парамита, местен лекар.

Ежедневието на разселените жители остава изключително трудно след бедствието, като електричеството все още не е възстановено в много райони, а водоснабдяването е прекъснато и на други места. Освен това, тъй като транспортът в засегнатите от бедствието райони все още не е напълно възстановен, само ограничено количество от помощите може да достигне до нуждаещите се жертви.

„Според получената информация, доброволци се опитват да транспортират доставки до райони, които остават недостъпни, като използват въздушна доставка или ги изпращат ръчно пеша“, каза Мардика, спасител.

Достъпът до пътищата е частично възстановен в части от Северна Суматра, Западна Суматра и Ачех, въпреки че електричеството и комуникациите остават нарушени. Съвместните спасителни екипи продължават да разчистват кал и отломки, докато издирват изчезналите.

Проливните дъждове, започнали на 23 ноември, причиниха придошли реки и свлачища в няколко района, блокирайки транспорта, нарушавайки електрозахранването и комуникациите и оставяйки много отдалечени села временно без контакт.

Видео с български субтитри: https://youtu.be/o7BhU_a0yxU

Източник: CCTVPlus

