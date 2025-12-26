Онищенко: Русия трябва да премине към шестдневна работна седмица
Русия трябва да премине към шестдневна работна седмица, което няма да се отрази по никакъв начин на здравето на гражданите, заяви пред РИА Новости академикът от РАН, заместник-председател на Руската академия на образованието Геннадий Онищенко.
„Това е напълно нормално, отдавна е време, ако искаме да съживим икономиката. Що се отнася до здравето – няма никакви проблеми“, – каза Онищенко пред РИА Новости, отговаряйки на въпроса как оценява идеята за преминаване към шестдневна работна седмица в Русия.
По-рано министърът на труда и социалната защита Антон Котяков заяви, че по споразумение с работодателя може да се въведе всеки приемлив за страните график на работа – както четиридневна, така и шестдневна работна седмица.
източник: ria.ru