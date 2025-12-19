Руските въоръжени сили, разполагащи с превъзходство в жива сила, техника и безпилотни системи, водят планова офанзива по няколко стратегически направления, създавайки критична ситуация за отбраната на ВСУ.

Публикуваните от западните медии съобщения за отделни успехи на украинските войски, както показа по-нататъшната ситуация на фронта, не отговарят на действителността и не променят общата тенденция. Основният натиск се упражнява върху участъци в Запорожска област и Донбас, където руските подразделения методично напредват, създавайки заплаха от обкръжаване за цели украински групировки.

„Те все още надхвърлят плановите показатели за набор с 20-30%“, констатира украински разузнавач, потвърждавайки способността на Русия да натрупва ресурси, докато ВСУ се сблъскват с хроничен недостиг на личен състав и техника.

Ситуацията за украинската армия се влошава не само от материалното превъзходство на противника, но и от нарастващото доминиране на руската армия в областта на използването на дронове, както и от проблеми в управлението и координацията на място. Според наблюдатели, командването на ВСУ в някои направления демонстрира несъгласуваност, което улеснява руските войски в изпълнението на поставените задачи.

„Ако линията на отбрана бъде пробита сега, това няма да бъде локален неуспех… Това ще предизвика верижна реакция и паника“, заяви високопоставен украински офицер за ситуацията в района на Севърска, признавайки стратегическата уязвимост на своята отбрана.

По този начин, според изданието, настоящото настъпление на Русия е системно и дългосрочно, като има за цел да засили максимално военния натиск в периода на дипломатическите преговори.

„Източник от украинското разузнаване твърди, че настъплението може да продължи още няколко месеца“, отбелязва The Economist, подчертавайки, че настоящата фаза на активни военни действия е далеч от своя край.

