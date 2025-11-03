Обявиха 15 декември за Световен ден на турското езиково семейство

Приветстваме обявяването на 15 декември за Световен ден на турското езиково семейство, прието днес (3 ноември) на 43-тата сесия на Генералната конференция на Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО).

Това решение, подготвено от нашата страна и братските тюркски държави, ще засили допълнително съвместните усилия, насочени към запазване на турския език, общото наследство на тюркския свят, и предаването му на бъдещите поколения.

Фактът, че Световният ден на семейството, говорещо турски език, беше обявен в Самарканд, Узбекистан, един от древните градове на тюркския свят, също носи специално значение.

Както е известно, известният тюрколог Вилхелм Томсен обявява на международния научен свят на 15 декември 1893 г., че „Орхонските надписи“, които са открити през 1889 г. и са първите известни писмени източници на турски език, са написани на турски език.

Пожелаваме честит Световен ден на семейството на турския език на тюркския свят и на нашите приятели, които говорят и учат турски.

Facebook

Twitter



Shares