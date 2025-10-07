Обилният снеговалеж в китайския Синдзян блокира туристи и превозни средства, което доведе до спешни спасителни операции

През уикенда обилният снеговалеж в части от автономния район Синдзян-Уйгур в северозападен Китай блокира голям брой туристи и превозни средства, което доведе до спешна реакция от местната пътна полиция, която включваше спасяване на заседнали хора и превозни средства и прилагане на контрол на движението.

Виелица удари живописната местност Канас в неделя вечерта, оставяйки няколко пътни участъка покрити с обилен сняг и лед, блокирайки много туристи и превозни средства.

На стръмен и рязко извит пътен участък, където хлъзгавите условия доведоха до изпадане на множество превозни средства извън контрол, пътната полиция проведе спасителни операции с влекачи.

Полицията също така постави временни пунктове за контрол на движението на няколко кръстовища, за да насочва движението и да улеснява операциите по разчистване на пътищата и спасяване на превозни средства.

Местните власти раздадоха основни доставки като храна и бутилирана вода на туристите, блокирани по пътищата.

След нощ на спасителни усилия повечето блокирани превозни средства са слезли безопасно от планината, докато някои блокирани туристи са настанени във временни подслони, докато чакат пътищата да се разчистят.



В събота обилен снеговалеж засегна провинциална магистрала, свързваща окръг Буркин с живописната местност Канас. Снегът достигна дълбочина от 10 сантиметра, в резултат на което 32 превозни средства и над 100 туристи останаха блокирани.

Местната пътна полиция се втурна на мястото и работи съвместно, за да изтегли блокираните превозни средства. След повече от шест часа спасителни усилия всички заседнали хора и превозни средства бяха евакуирани безопасно.

Към 17:00 часа в понеделник снеговалежът беше спрял. Поради силното заледяване на пътищата и значителното натрупване на сняг, контролът на движението все още е в сила на определени участъци, а операциите по почистване на сняг и лед продължават.

