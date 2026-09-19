От правилата за облекло и поведение до Рамадан, арабското гостоприемство, джамиите и традициите на пустинята – научете как да пътувате в ОАЕ с уважение към местната култура.

Обединените арабски емирства често се свързват с небостъргачите на Дубай, луксозните хотели, огромните молове и футуристичната архитектура на Абу Даби. Но зад модерния облик на страната стои общество с дълбоки ислямски, арабски и бедуински традиции.

За туриста това означава нещо много важно: ОАЕ са модерни и космополитни, но не са място, където всички правила са същите като в Европа.

Страната е дом на хора от над 200 националности, а официалната религия е ислямът. Именно затова в ежедневието се срещат едновременно съвременни международни навици и традиции, които имат вековна история.

Ако знаете няколко основни правила предварително, ще избегнете неловки ситуации и ще можете да се потопите много по-пълноценно в местната култура.

1. Ислямът е част от ежедневието

Първото нещо, което трябва да разберете за ОАЕ, е ролята на исляма.

Той не е просто религия, която се практикува в джамиите. Той влияе върху календара, празниците, семейните традиции, храненето, облеклото и обществения живот.

Петте ежедневни молитви са част от ритъма на деня, а през Рамадан целият обществен живот придобива различна атмосфера.

Това не означава, че туристът трябва да бъде мюсюлманин.

Напротив — ОАЕ са изключително международна държава. Но от посетителите се очаква да уважават религиозните традиции.

2. Обличайте се според мястото

Един от най-често задаваните въпроси е:

„Трябва ли туристите да носят традиционни арабски дрехи?“

Не.

Но е добре да се обличате по-скромно на обществени места, особено когато посещавате религиозни и културни обекти, правителствени сгради или традиционни квартали.

Официалният туристически портал на Абу Даби посочва, че отношението към облеклото в ОАЕ е сравнително либерално, но при разглеждане на забележителности и посещение на обществени места уважението към местните обичаи е важно. При държавни учреждения е препоръчително раменете и краката да бъдат покрити.

В моловете и туристическите райони можете да видите огромно разнообразие от стилове.

На плажа банският е нормален.

В джамията обаче ситуацията е различна.

Правилото е просто: колкото по-традиционно и религиозно е мястото, толкова по-скромно трябва да бъде облеклото.

3. Не е необходимо жените туристи да носят абая навсякъде

Това е един от големите митове за ОАЕ.

Туристките не са длъжни да носят абая в ежедневието.

В Дубай и Абу Даби ще видите жени с европейски, азиатски и арабски стил на обличане.

Но при посещение на джамия може да има специфични изисквания.

В Абу Даби например официалният туристически портал препоръчва скромно облекло, покриващо раменете и коленете в обществените пространства и особено при религиозни обекти.

Затова е добра идея да носите лек шал или пелерина в багажа си.

4. Банският е за плажа и басейна

ОАЕ имат прекрасни плажове, а в хотелските комплекси атмосферата е международна.

Това обаче не означава, че банският е подходящ навсякъде.

Официалните указания на Абу Даби посочват, че нормалното плажно облекло е приемливо на плажовете и около басейните, докато при посещение на обществени места се очаква по-умерен стил.

Тоест:

плаж → бански

мол → нормално градско облекло

джамия → скромно облекло

традиционен квартал → по-консервативно облекло

Това е най-лесното правило за запомняне.

5. Поздравявайте с уважение

В Емиратите гостоприемството е важна част от културата.

Традиционната арабска гостоприемност включва предлагане на кафе, фурми и храна на госта.

Ако ви поканят да седнете и да опитате арабско кафе или фурми, приемането им е чудесен начин да покажете уважение.

В традиционния етикет арабското кафе се сервира в малки чашки и може да бъде предлагано многократно.

Любопитен детайл:

Ако не искате повече кафе, традиционно можете леко да разклатите чашката настрани.

6. Арабското кафе е много повече от напитка

В ОАЕ gahwa — арабското кафе — има важно място в културата.

То обикновено се сервира с фурми и е символ на гостоприемството.

Традицията е толкова значима, че арабското кафе е включено в списъка на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО като част от културното наследство на арабските държави.

Не бързайте да изпиете кафето като обикновено еспресо.

Тук самото сервиране е част от социалния ритуал.

7. Познайте какво представлява „маджлис“

Ако попаднете в традиционен дом или културен център, може да чуете думата маджлис.

Тя обозначава пространство за приемане на гости, разговори и социални срещи.

Традиционният маджлис е важна част от културата на Емиратите.

Това е място, където гостите могат да бъдат посрещнати с кафе, чай, фурми и храна.

Ако ви поканят в маджлис, приемете поканата като знак на гостоприемство.

8. Внимавайте с обувките

При посещение на джамия обувките обикновено се свалят преди влизане в молитвените пространства.

Следвайте указанията на място.

Не се притеснявайте, ако не сте сигурни — просто наблюдавайте какво правят останалите посетители или попитайте служител.

Най-важното е да не влизате с обувки в зона, където е ясно указано, че трябва да бъдат свалени.

9. Не снимайте хора без разрешение

Това е едно от най-важните правила за туристите.

ОАЕ са невероятно фотогенична държава — небостъргачи, пустини, джамии, пазари и традиционни квартали.

Но не трябва да снимате хора без да сте сигурни, че са съгласни.

Официалният туристически портал на Абу Даби препоръчва да поискате разрешение, особено когато снимате жени.

Това е особено важно при улична фотография. Ако искате да направите портрет, просто попитайте

10. Не снимайте военни и правителствени обекти

Тук вече не става дума само за добър тон.

Някои правителствени сгради и военни обекти не могат да бъдат снимани. Същото може да се отнася за определени чувствителни инфраструктурни обекти и места около летища.

Ако видите табела No Photography, не я пренебрегвайте.

Не си заслужава една снимка да доведе до сериозен проблем.

11. Внимавайте с публичните прояви на привързаност

ОАЕ са модерни, но общественият морал остава по-консервативен от този в много европейски страни.

Публичните прояви на привързаност могат да бъдат неодобрявани, а британското правителство предупреждава, че целуването на публично място може да доведе дори до арест.

Държането за ръце обикновено е много по-малко проблематично, но е добре да избягвате демонстративно интимно поведение.

Особено в религиозни и традиционни райони.

12. Не използвайте обидни жестове или псувни

Това е особено важно правило.

В ОАЕ обидните жестове и псувните могат да имат правни последици, включително когато са направени онлайн. Британското правителство изрично предупреждава за това.

Затова не показвайте среден пръст на шофьор.

Не отправяйте обиди по време на спор.

Не публикувайте обидни жестове към човек в социалните мрежи.

Това, което в Европа може да бъде възприето като моментна емоция, в ОАЕ може да бъде много по-сериозен проблем.

13. Внимавайте какво публикувате в социалните мрежи

В ОАЕ онлайн поведението също може да има правни последици.

Не приемайте, че интернет е пространство, в което местните закони не важат.

Особено внимателно трябва да се отнасяте към:

обиди;

клеветническо съдържание;

чувствителни снимки;

снимки на хора без разрешение;

материали, свързани с държавни и военни обекти;

политически провокации.

Това е една от причините туристите да бъдат особено внимателни със съдържанието, което публикуват.

14. Рамадан – най-важният период за познаване

Ако посещавате ОАЕ по време на Рамадан, ще видите различно лице на страната.

Рамадан е деветият месец от ислямския календар. Мюсюлманите постят от изгрев до залез.

Туристите не са задължени да постят. Официалният туристически портал на Абу Даби изрично посочва това.

Но етикетът изисква да бъдете дискретни.

През светлата част на деня избягвайте да ядете, пиете или пушите демонстративно на публични места.

Много ресторанти и хотели обаче продължават да обслужват туристи в определени зони.

15. След залез Рамадан се превръща в празник

Една от най-красивите страни на Рамадан е вечерната атмосфера.

След ифтара градовете се оживяват.

Появяват се специални пазари, семейни вечери и културни събития.

В Абу Даби например хотелите и ресторантите предлагат специални ифтар менюта, а някои места организират традиционни събития.

Ако получите покана за ифтар, това може да бъде едно от най-запомнящите се преживявания по време на пътуването.

16. Не отказвайте храна по груб начин

Храната има важна роля в арабското гостоприемство.

Ако някой ви предложи храна или напитка, не е необходимо да приемате, ако не искате.

Но е по-добре да откажете любезно.

Например:

„Шукран“ — Благодаря.

Това е много по-добре от рязкото: „Не!“

17. Фурмите са символ на гостоприемството

Фурмите са неразделна част от традиционната култура на региона.

Често се сервират заедно с арабско кафе.

Това е малък, но красив начин да усетите местната традиция.

18. Алкохолът е разрешен, но не навсякъде

ОАЕ не са страна, в която алкохолът е напълно забранен.

Но има строги правила за това къде и при какви условия може да бъде консумиран.

В Дубай и Абу Даби алкохол се предлага в лицензирани хотели, ресторанти и други лицензирани обекти. Официалният туристически портал на Абу Даби посочва минимална възраст от 21 години за покупка и консумация на алкохол.

Не пийте на улицата.

И никога не шофирайте след употреба на алкохол.

19. Не шофирайте след употреба на алкохол

Тук няма място за експерименти.

Дори ако сте изпили малко количество, не сядайте зад волана.

Използвайте такси или друг транспорт.

В ОАЕ законите за пътната безопасност и алкохола трябва да се приемат много сериозно.

20. Научете основните правила на арабската трапеза

В традиционна обстановка може да се храни с дясната ръка.

Лявата ръка традиционно се възприема като по-малко подходяща за подаване и приемане на храна.

Ако сте на официална вечеря, наблюдавайте домакина.

Не е необходимо да се тревожите прекалено — в международните ресторанти правилата са много по-неформални.

21. Внимавайте с ръкостискането

При среща между мъж и жена не приемайте автоматично, че ръкостискането е желано.

Най-добрият подход е да изчакате другият човек да направи първата крачка.

Ако човекът не протегне ръка, просто поздравете с усмивка и леко кимване.

Това е напълно достатъчно.

22. Семейството е изключително важно

В традиционната култура на Емиратите семейството има централно място.

Това се вижда в начина, по който хората прекарват свободното си време, празнуват и приемат гости.

Официалният туристически портал на Абу Даби подчертава значението на семейството и гостоприемството като част от местната култура.

Не задавайте прекалено лични въпроси за семейното положение, брака или личния живот, особено при първа среща.

23. Бедуинското наследство е част от съвременните ОАЕ

Преди ерата на петрола животът на територията на днешните Емирати е бил тясно свързан с пустинята и морето. Бедуинските традиции продължават да бъдат важна част от националната идентичност.

Камилите, соколарството, пустинните лагери, традиционните занаяти и поезията са част от това наследство.

Можете да го видите особено добре извън огромните градове.

24. Соколарството е повече от спорт

Соколарството има дълбоки корени в арабската култура и е особено значимо в ОАЕ.

В миналото соколите са били използвани за лов и оцеляване в пустинната среда.

Днес соколарството е едновременно традиция, спорт и символ на културното наследство.

Ако посетите културен център или пустинен лагер, може да имате възможност да научите повече за тази традиция.

25. Пустинята не е просто туристическа атракция

Днешните пустинни сафари са популярно туристическо преживяване.

Но пустинята има много по-дълбоко значение за местната идентичност.

Тя е била дом, път и източник на препитание.

Затова, когато посещавате пустинята, не оставяйте отпадъци, не повреждайте растенията и не се отнасяйте към местата като към безкраен декор за социалните мрежи.

26. Научете се да се държите в сука

Традиционният сук е място за търговия, но и социално пространство.

В Дубай можете да посетите кварталите на стария град и традиционните пазари, където атмосферата е съвсем различна от тази в огромните молове.

Пазаренето е нормална част от търговията на някои пазари.

Но го правете с усмивка и чувство за хумор.

Ако не харесвате цената — просто благодарете и продължете.

27. Уважавайте джамиите като действащи религиозни места

Джамиите не са просто туристически забележителности.

Те са пространства за молитва.

Когато посещавате джамия:

облечете се скромно;

следвайте указанията за обувките;

не говорете високо;

не прекъсвайте хората по време на молитва;

не снимайте, ако има забрана;

следвайте указанията на служителите.

Шейх Зайед джамията в Абу Даби е един от най-добрите примери как туристите могат да се запознаят с ислямската архитектура и местната култура, като едновременно с това спазват правилата на религиозното пространство.

28. Научете няколко думи на арабски

Арабският е официалният език на ОАЕ, но английският е широко разпространен.

Въпреки това няколко думи на арабски винаги правят добро впечатление.

Мархаба – здравей.

Шукран – благодаря.

Афуан – няма защо.

Салам алейкум – мир вам / традиционен поздрав.

Масалаама – довиждане.

Не е нужно да говорите арабски.

Но опитът да използвате няколко думи показва уважение.

29. Научете повече за националните празници

Националният ден на ОАЕ се отбелязва на 2 декември и е свързан със създаването на федерацията през 1971 г.

Това е период на празненства, украса, събития и прояви на национална гордост.

Ако сте в страната по това време, ще видите националните цветове навсякъде.

30. Не сравнявайте Дубай с цялото ОАЕ

Това е важна културна подробност.

Дубай е най-популярният град сред туристите, но той не представя напълно всички лица на страната.

Абу Даби има различна атмосфера.

Шарджа е по-консервативна.

Рас ал-Хайма предлага планини и природа.

Фуджейра е известна с планините и крайбрежието си.

Аджман и Ум ал-Куейн имат по-спокоен характер.

Това означава, че местните обичаи и степента на консервативност могат да се усещат различно в различните емирства.

Какво впечатлява най-много туристите в културата на ОАЕ?

Най-често това е съчетанието между традиция и модерност.

Можете сутринта да посетите традиционен сук.

Следобед да разгледате футуристичен музей.

Вечерта да вечеряте в ресторант на десетки етажи височина.

А на следващия ден да прекарате нощ в пустинята.

Това е същността на съвременните Емирати.

10 правила, които е добре да запомните

Ако не искате да запомняте цялата статия, запомнете тези десет неща:

1. Обличайте се по-скромно на обществени и религиозни места.

2. Спазвайте правилата в джамиите.

3. Питайте преди да снимате хора.

4. Не снимайте военни и чувствителни правителствени обекти.

5. Избягвайте прекомерни публични прояви на привързаност.

6. Не използвайте обидни жестове или псувни.

7. По време на Рамадан бъдете дискретни с храненето и пиенето през деня.

8. Консумирайте алкохол само в разрешени и лицензирани места.

9. Приемайте арабското кафе и гостоприемството с уважение.

10. Помнете, че модерният облик на ОАЕ не отменя местната култура.

ОАЕ – място, където традицията среща бъдещето

Обединените арабски емирства са интересни именно защото не могат да бъдат поставени в една категория.

Те са едновременно древна арабска култура и ултрамодерна държава.

Можете да видите традиционна абая до луксозен автомобил, бедуински фолклор до футуристичен небостъргач и вековно арабско кафе в град, който изглежда като сцена от научнофантастичен филм.

И точно това прави пътуването до ОАЕ толкова интересно.

Не е необходимо да се отказвате от собствената си култура, за да уважавате чуждата.

Достатъчно е да бъдете наблюдателни, учтиви и любопитни.

Тогава ще откриете, че зад небостъргачите на Дубай и лукса на Абу Даби се крие една много по-дълбока история — тази на пустинята, бедуините, семейството, исляма, гостоприемството и културата на Емиратите.

А най-хубавото е, че тази традиция не е останала в миналото — тя продължава да живее и днес.

Статия на Кристина Тенева

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