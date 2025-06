„Обединени в многообразието“ – фестивалът на азиатската култура

След няколко годишно прекъсване фестивалът на азиатската култура беше възстановен – проведе се петото му издание.

През 2017г. по идея на тогавашната посланичка на Индонезия и с подкрепата на българските държавни и общински институции се провежда първото му издание. Целта е да се покаже многообразието на азиатките държави, традиции и култури.

Тази година, провеждането на фестивала е възстановено. Символичните организатори са Посолството на Китайската Народна Република в България, но участват посолствата на Република Индонезия, Република Корея, Социалистическа Република Виетнам, Република Индия, Кралство Камбоджа, Монголия, Пакистан, Палестина и Обединени арабски емирства. Част от организаторите е и Китайския културен център в София.

Като събитие на многообразието, толерантността и разбирателството Фестивалът имаше и своята благотворителна кауза, а именно подкрепа за фондация „Нашите недоносени деца“. Организира се томбола и средстават от нея бяха дарени на фондацията.

Като домакин на събитие временно управляващ посолството на Китай, Н.пр. госпожа Уан Мин приветства всички присъстващи и сподели: „ Днес, сред зеленината на прекрасния Южен Парк, посрещаме с радост и вдъхновение пъстрото и тържествено завръщане на петото издание на Азиатския фестивал! Това е не просто културно събитие – това е празник, който свързва сърцата ни, едно истинско сближаване между народите и между държавите.“ Тя отправи благодарности към всички държавни и местни институции, които подкрепят фестивала.

Н. Пр. Господин Ирван Фачризал, временно изпълняващ длъжността посланик на Република Индонезия сподели: „Този празник събира в едно духа, сърцето и душата на Азия както и живият живот и характер на София. Ние сме горди, че можем да споделим с вас това богатство на култури и на традиции, включително танцово изкуство, храна, сувенири, а разбира се най-вече чрез контактите между хората.“

Специален гост на азиатския фестивал беше Н.Пр. госпожа Илиана Йотова, вицепрезидент на Република България. Тя развълнувано и вдъхновено сподели: “Фестивалът не само е жив, той се превърна в емблема на приятелство, развитие и благодарение на колегите от Столична община, важна част от културния календар на столицата. Днес, ние участваме в петото му издание, тъй като за съжаление Ковид ни накара няколко години да го преустановим, но както виждате това е юбилейно пето издание, още по-богато и още по-красиво.“ Тя продължи: „ Днешният ден, уважаеми дами и господа, ще бъдем свидетели и ще можем да се насладим на богатата култура на Изтока. Тук ще видим книги, литература, философия, различни занаяти, кухня, всичко онова, което ни носи магията на Изтока. Това е най-доброто лекарство срещу един опасен, тревожен свят, особено в последните дни. Свят, който говори повече за разделение и омраза. Този фестивал е точно на обратния полюс. Той говори за развитие, приятелство и сътрудничество.“

Гост на събитието беше и заместник – министър на Министерство на туризма, господин Павлин Павлов. Той се обърна към присъстващите: „ Фестивалите са място, което свързва културата и туризма и платформа за международен обмен между различните народности. Днешният фестивал привлича публика от цял свят и дава възможност за нови приятелства. Фестивалите свързват историята, културата, икономиката и иновациите. Съхраняват нашие идентичности на държавите, надграждат отношенията и са място, което да бъде изпълнено с радостни спомени и моменти.“

Друг гост на събитието, който развълнивано се обърна към приссътващите беше заместник – кмет на Столична община господин Иван Василев. Той каза: Днес повече от всякога имаме нубдата от диалог между културите, от споделяне на традиции, ценности, карсота, именно това прави фестивала сближава хората чрез изкусто, музика, танци и кулинария. София е град с хилядолетна история, но с модерна визия за бъдещето. Град, който цени културното многообразие и го приема като богтство. Радвам се, че днес тук в сърцето на нашия град, сърцето на Южен парк ще бъдем свидетели на истински празник на културите.“

Официалното откриване на фестивала завърши с красив и символен момент, а именно политането на бели гълъби в небето пуснати от сцената. Белият гълъб – символ на мир и светлина. Това кореспондираше с присъстващите на сцената – многообразие на култури, традиции и езици. Но… заедно.

Фестивалът наистина доказа посланието си „ Обединени в многообразието“. Многообразието на история, култура, традиции, изкуство, музика и не на последно място – автентична азиатска храна.

автор: Кристина Тенева

снимки: Жаклин Златанова

‘United in Diversity’ – the Asian Culture Festival

After a break of several years, the Asian Culture Festival was revived, with its fifth edition taking place.

In 2017, based on an idea by the then Indonesian ambassador and with the support of Bulgarian state and municipal institutions, the first edition was held. The aim was to showcase the diversity of Asian countries, traditions and cultures.

This year, the festival has been revived. The symbolic organisers are the Embassy of the People’s Republic of China in Bulgaria, but the embassies of the Republic of Indonesia, the Republic of Korea, the Socialist Republic of Vietnam, the Republic of India, the Kingdom of Cambodia, Mongolia, Pakistan, Palestine and the United Arab Emirates are also participating. The Chinese Cultural Centre in Sofia is also one of the organisers.

As an event promoting diversity, tolerance and understanding, the Festival also had a charitable cause, namely support for the ‘Our Premature Children’ Foundation. A raffle was organised and the proceeds were donated to the foundation.

As host of the event, the acting ambassador of China, H.E. Ms. Wang Min, welcomed all those present and said: „Today, amid the greenery of the beautiful South Park, we welcome with joy and inspiration the colourful and solemn return of the fifth edition of the Asian Festival! This is not just a cultural event – it is a celebration that connects our hearts, a true rapprochement between peoples and between countries.“ She expressed her gratitude to all state and local institutions that support the festival.

H.E. Mr Irwan Fachrizal, Acting Ambassador of the Republic of Indonesia, said: „This celebration brings together the spirit, heart and soul of Asia as well as the vibrant life and character of Sofia. We are proud to share with you this wealth of cultures and traditions, including dance, food, souvenirs, and of course, most importantly, through people-to-people contacts.“

A special guest at the Asian festival was H.E. Ms. Iliana Yotova, Vice President of the Republic of Bulgaria. She shared her excitement and inspiration: „The festival is not only alive, it has become a symbol of friendship, development and, thanks to our colleagues from the Sofia Municipality, an important part of the capital’s cultural calendar. Today, we are participating in its fifth edition, as unfortunately Covid forced us to suspend it for several years, but as you can see, this is an anniversary fifth edition, even richer and even more beautiful.“ She continued: „Today, ladies and gentlemen, we will witness and enjoy the rich culture of the East. Here we will see books, literature, philosophy, various crafts, cuisine, everything that brings us the magic of the East. This is the best medicine against a dangerous, disturbing world, especially in recent days. A world that speaks more of division and hatred. This festival is exactly the opposite. It speaks of development, friendship and cooperation.“

The Deputy Minister of Tourism, Mr. Pavlin Pavlov, was also a guest at the event. He addressed the audience: „Festivals are a place that connect culture and tourism and a platform for international exchange between different nations. Today’s festival attracts audiences from all over the world and provides an opportunity for new friendships. Festivals connect history, culture, economy and innovation. They preserve our national identities, build relationships and are a place filled with happy memories and moments.“

Another guest at the event who addressed the audience with great enthusiasm was the Deputy Mayor of Sofia Municipality, Mr. Ivan Vassilev. He said: Today, more than ever, we need dialogue between cultures, sharing traditions, values and customs, and this is precisely what the festival does: it brings people together through art, music, dance and cuisine. Sofia is a city with a thousand-year history, but with a modern vision for the future. It is a city that values cultural diversity and embraces it as a treasure. I am delighted that today, here in the heart of our city, the heart of South Park, we will witness a true celebration of cultures.“

The official opening of the festival ended with a beautiful and symbolic moment, specifically the release of white doves into the sky from the stage. The white dove is a symbol of peace and light. This corresponded with those present on stage – a diversity of cultures, traditions and languages. But… together gathered as one.

The festival truly lived up to its name ‘United in Diversity’. Diversity of history, culture, traditions, art, music and, last but not least, authentic Asian food.

