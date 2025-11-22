ОАЕ затвърждава световното си лидерство в областта на изкуствения интелект

Обединените арабски емирства засилват водещата си позиция в развитието на национален опит в областта на изкуствения интелект (AI) чрез стратегически инициативи, насочени към изграждане на човешки капитал и подготовка на поколение експерти, които да водят цифровата трансформация.

ОАЕ поставя хората в центъра на своята технологична визия. Образователните институции, изследователските центрове и организациите от публичния и частния сектор разработват интегрирана система за насърчаване на талантите, която обхваща образование, обучение, научни изследвания и практическо приложение в жизненоважни сектори, като по този начин гарантират бъдещото лидерство на страната в икономиката, основана на знания и иновации.

На преден план е Университетът за изкуствен интелект „Мохамед бин Зайед“ (MBZUAI) – първото в света висше учебно заведение, насочено към научни изследвания и посветено изцяло на развитието на AI. Нейната цел е да даде възможност на следващото поколение пионери в областта на изкуствения интелект чрез образование от световна класа и мултидисциплинарни изследвания.

Стратегията на ОАЕ за изкуствен интелект има за цел да ускори развитието и разчита на изкуствения интелект за 100% от услугите и анализа на данни до 2031 г., като подобрява работата на правителството и създава иновативни работни среди.

Международни проучвания и доклади класират ОАЕ сред най-напредналите страни в света по отношение на внедряването на изкуствен интелект на правителствено и институционално ниво.

Според „Индекс за готовност на правителствата за изкуствен интелект 2024“, издаден от Oxford Insights, ОАЕ заема първо място в региона и 13-то място в света сред страните, които са най-добре подготвени за внедряване на изкуствен интелект.

Освен това, доклад на McKinsey & Company, озаглавен „Състоянието на генеративния изкуствен интелект в страните от Персийския залив в Близкия изток: доклад за 2024 г.“, подчертава напредъка на ОАЕ в обучението и повишаването на квалификацията на работната сила в областта на изкуствения интелект, като отбелязва стартирането на множество програми, фокусирани върху генеративния изкуствен интелект.

Според Microsoft ОАЕ е световен лидер в приемането на изкуствен интелект, като 59,4 % от населението вече използва инструменти за изкуствен интелект, което прави страната глобален модел за развитие на цифрови компетенции.

Експертите потвърдиха водещата роля на ОАЕ в приемането на изкуствен интелект и в изграждането на квалифицирани кадри. Ранда Бесисо, директор на Центъра за Близкия изток в Университета на Манчестър – Дубай, заяви, че ОАЕ е световен лидер в оформянето на бъдещето на изкуствения интелект, като от рано е признала, че изкуственият интелект не е само технологична еволюция, а двигател на икономическия и социалния прогрес.

Тя добави, че това, което отличава ОАЕ, е дълбокото разбиране, че истинската стойност на ИИ се крие в човешкия капитал.

Тя заяви, че ОАЕ отговориха на нарастващото търсене на специализирани умения в областта на ИИ с далновиден национален план, който дава приоритет на образованието и обучението в областта на ИИ, за да подготви таланти на всички нива да се възползват напълно от възникващите възможности.

Амал Димашки, регионален директор MENAT в Turnitin, заяви, че изкуственият интелект е централен стълб във визията на ОАЕ за икономическа диверсификация и устойчив растеж. Основен акцент е да се дадат необходимите умения на студентите и професионалистите, което се потвърждава от стартирането на нова учебна програма от Министерството на образованието, фокусирана върху отговорния изкуствен интелект и подкрепяща програми за обучение на учители.

източник: www.wam.ae

Facebook

Twitter



Shares