ОАЕ започва натоварването на 11-ия хуманитарен кораб „Мохамед бин Рашид“ в подкрепа на Газа

Натоварването на 11-ия хуманитарен кораб „Мохамед бин Рашид“ започна днес в пристанището Халифа (KEZAD) в Абу Даби.

Корабът ще отплава за пристанището Ал-Ариш в Арабска република Египет, откъдето помощта ще бъде транспортирана до ивицата Газа като част от продължителните хуманитарни усилия на ОАЕ в подкрепа на палестинския народ.

С цел да облекчи страданията на цивилните в Газа, пратката е оборудвана с всичко необходимо. Тя включва хранителни продукти, материали за подслон, комплекти за оказване на помощ, дрехи и хигиенни пакети. Освен това, тя превозва лекарства и медицинско оборудване в подкрепа на здравния сектор, както и основно оборудване за полеви условия, за да подпомогне усилията за оказване на помощ.

Тази мисия е част от поредица хуманитарни инициативи на ОАЕ, които отразяват непоколебимата ангажираност на страната към палестинския народ. Тя подкрепя засегнатите семейства и укрепва спасителните операции в сътрудничество с благотворителните и хуманитарните институции, продължавайки дългогодишната традиция на ОАЕ да оказва помощ на нуждаещите се по целия свят.

източник: www.wam.ae

