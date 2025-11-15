ОАЕ: Суданските въоръжени сили разпространяват неверни твърдения, за да заблудят световната общност

ОАЕ потвърди, че суданските въоръжени сили продължават да използват всяка възможна платформа, за да разпространяват фалшиви и неоснователни твърдения срещу нея в отчаян опит да заблудят международната общност и да отклонят вниманието от своята отговорност за опустошението, нанесено на Судан.

„Вместо да насочат усилията си към прекратяване на гражданската война, която са предизвикали, те посвещават усилията си на заблуждаващи дезинформационни кампании, за да удължат конфликта и да попречат на всеки истински и конструктивен път към постигане на мир“, заяви Джамал Ал Мушарак, постоянен представител на Обединените арабски емирства в Организацията на обединените нации и други международни организации в Женева, след като ОАЕ поиска право на отговор в отговор на изказването на засегнатия делегат, който представлява воюваща страна в Судан, по време на 38-ата специална сесия на Съвета по правата на човека относно положението с правата на човека в и около Ел Фашер, в контекста на продължаващия конфликт в Судан.

Той потвърди, че докладите на ООН документират военни престъпления и ужасяващи нарушения на международното право, извършени както от суданските въоръжени сили, така и от бързите сили за подкрепа.

„Суданските въоръжени сили отхвърлиха хуманитарното примирие, въпреки интензивните усилия, положени от Съединените щати, като част от четиристранната група, подкрепена от ОАЕ, което би могло да предотврати неотдавнашната ескалация в Ел Фашер и да позволи доставянето на хуманитарна помощ“, подчерта той.

ОАЕ потвърдиха своята непоколебима подкрепа за всички усилия за постигане на незабавно и всеобхватно примирие и призоваха двете страни в конфликта да спазват своите правни и хуманитарни задължения и да дадат приоритет на интересите на суданския народ, който продължава да понася последствията от тази безсмислена война.

ОАЕ потвърди своята твърда ангажираност да работи заедно с регионални и международни партньори, включително Квад, за да стартира всеобхватен преходен процес, който да проправи пътя за създаването на независимо гражданско правителство, което не се контролира от нито една от воюващите страни.

„Тези, които твърдят, че са допринесли за славата на други народи, трябва да се замислят за разрухата, която са причинили на собствения си народ с действията си, и да посветят усилията си на изграждането на собствената си страна, вместо да разпространяват невярна информация“, каза той.

В заключение той каза: „Нациите не се изграждат върху кланета и разруха, а върху мир, толерантност и диалог. Не трябва да забравяме, че властите в Порт Судан, които се опитват да спечелят международната симпатия в тази сесия, са същите, които преди двадесет години потопиха Дарфур в кръв и през октомври 2021 г. отново завзеха властта с сила от демократично избраното гражданско правителство.“

