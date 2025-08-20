ОАЕ стартира първата „Младежка социална мисия“ в рамките на операция „Рицарски рицар 3“

Федералният орган по въпросите на младежта обяви стартирането на първата група участници в „Програмата за младежки социални мисии“ в рамките на „Човешкия път“, които ще участват в операция „Рицарски рицар 3“ в Ал Ариш, Арабска република Египет, като част от продължаващата подкрепа на ОАЕ за палестинския народ.

Първата група беше открита в присъствието на д-р Султан Саиф Ал Неяди, държавен министър по въпросите на младежта, по случай Световния ден на хуманитарните дейности. Министърът се срещна с участващите младежи на място, като похвали високия им дух и готовност да допринесат за хуманитарните усилия, представляващи ОАЕ в един от най-засегнатите от кризи региони в света.

В реч в Ал Ариш, Ал Неяди заяви: „ОАЕ вярва, че хуманитарната работа трябва да бъде внушена на по-младите поколения, въплътена във визията на ръководството за овластяване на младите хора да бъдат посланици на даването и глобалния мир. Чрез инициативи като Програмата за младежки социални мисии, ние се стремим да подготвим кадри от Емирствата, способни да представляват ценностите на нацията и да предоставят подкрепа на общностите по целия свят по устойчив и хуманитарен начин, отразявайки имиджа и международния статус на ОАЕ.“

Той добави: „Младежите от Емирствата в тази мисия са блестящ пример за поколение, носещо дълбока хуманитарна отговорност, въплъщаващо ценностите на ОАЕ за солидарност и дарителство. Тяхното участие в операция „Рицарен рицар 3“ демонстрира готовността им да застанат начело в подкрепа на палестинския народ и да предоставят помощ на най-нуждаещите се, с дух на инициативност, отговорност и истинска принадлежност към родината си и нейните трайни хуманитарни принципи.“

Рашид Ганем Ал Шамси, директор „Овластяване“ във Федералния младежки орган, заяви, че стартирането на първата група от Програмата за социални мисии на младежите отразява продължаващите усилия за изграждане на интегрирана рамка за овластяване на младежите в хуманитарната, развойната и културната област. Той отбеляза, че инициативата предоставя практически инструменти и реален полеви опит за подобряване на техните възможности и им дава възможност да допринасят ефективно в различни области, които носят положително въздействие и просперитет на общностите по целия свят.

Той добави, че участието на младежи от Емирствата в операция „Рицарски рицар 3“ представлява важен етап в овластяването им за международна хуманитарна работа. Техните полеви задачи включват подготовка на пратки с помощи, опаковане и разпространение на хранителни, медицински и водни доставки, подкрепа на логистични екипи и проследяване на тръбопровода „Лайфлайн“ на ОАЕ, който доставя вода на около 600 000 палестинци в ивицата Газа. Този опит предлага на младежите истинска възможност да разберат от първа ръка предизвикателствата на хуманитарната работа и да допринесат ефективно за облекчаване на страданията в кризисни райони.

Теренните мисии на първата група включват също разпределяне на храни и медицинска помощ, предоставяне на психосоциална подкрепа и принос към директните усилия за оказване на помощ в координация с официалните организации, участващи в хуманитарната операция в Газа. Инициативата има за цел да развие уменията на младежите от Емирствата, да разшири осведомеността им за глобалните проблеми и нарастващите хуманитарни нужди, както и да открие възможности за участие в международни инициативи, които подкрепят Целите за устойчиво развитие и засилват ролята на ОАЕ като лидер в хуманитарните действия.

Програмата за младежки социални мисии е една от водещите национални инициативи, стартирани от Федералния младежки орган в рамките на стълба „Общество и ценности“ на Националната програма за младежта до 2031 г. Тя има за цел да подготви младежите от Емирствата за участие в хуманитарни, развиващи и културни мисии, като по този начин засили глобалното присъствие на ОАЕ и обучи ново поколение посланици за хуманитарна работа.

източник: www.wam.ae

