ОАЕ служи като модел за развитие на женското лидерство

ОАЕ разработи всеобхватна рамка за овластяване на жените, като възприе систематичен подход за справяне с предизвикателствата, разширяване на възможностите и подготовка на жените за лидерски позиции в множество сектори.

Тези усилия засилиха конкурентоспособността на страната в регионален и глобален мащаб.

Национални организации, като например Съветът за баланс между половете на ОАЕ и Dubai Women Establishment, са допринесли значително за развитието на лидерските умения на жените от Емирствата и за улесняване на тяхното издигане до висши позиции както в публичния, така и в частния сектор, в сътрудничество с водещи международни организации.

В интервю за информационна агенция Emirates News Agency (WAM), Муза Мохамед Ал Гувайс Ал Сувайди, генерален секретар на Съвета за баланс между половете на ОАЕ, заяви, че Съветът засилва усилията си за увеличаване на участието на жените в частния сектор и за повишаване на представителството им на ръководни позиции. Това, каза тя, се постига чрез стратегии и инициативи, насочени към създаване на приобщаващи и балансирани работни места, в партньорство със стратегически заинтересовани страни както от публичния, така и от частния сектор.

Тя подчерта, че редица национални и международни компании, опериращи в ОАЕ, са се присъединили към „Ангажимент за ЦУР 5 за ускоряване на женското лидерство в частния сектор на ОАЕ“. Тези компании доброволно са се ангажирали да увеличат представителството на жените на средни и висши управленски позиции до поне 30 процента до 2025 г. за първата група и до 2028 г. за втората група компании, които наскоро се присъединиха към инициативата.

Стратегията на Съвета за баланс между половете на ОАЕ до 2026 г. има за цел да намали допълнително разликата между половете във всички сектори, да подобри класирането на ОАЕ в докладите за глобална конкурентоспособност по отношение на равенството между половете и да постигне баланс между половете на ръководни позиции, както и да насърчи статута на ОАЕ като еталон за законодателство за баланс между половете.

В този контекст ОАЕ се класира на първо място в региона и на 13-то място в световен мащаб в Индекса за неравенство между половете за 2025 г., публикуван от Програмата на ООН за развитие (ПРООН).

Наима Ахли, главен изпълнителен директор на Dubai Women Establishment, заяви, че развитието на лидерските умения на жените от Емирствата остава един от ключовите приоритети на организацията. Тя отбеляза, че организацията продължава да разработва и прилага програми за усъвършенствано обучение за изграждане на лидерски умения у жените в различни сектори, като същевременно ги подготвя за висши позиции в международни организации чрез специализирани програми, разработени съвместно с глобални институции и университети с опит в обучението по ръководни кадри и лидерски умения.

Тя добави, че тези програми целят не само да предоставят на жените съвременни лидерски знания и умения, но и да засилят разбирането им за динамиката на лидерството в променящата се работна среда и да изградят увереност в ролите, свързани с вземане на решения.

източник: www.wam.ae

