ОАЕ продължава да укрепва световното си лидерство в областта на продоволствената сигурност

ОАЕ продължава да укрепва своята глобална позиция в областта на продоволствената сигурност и устойчивите продоволствени системи чрез стратегически проекти и иновативни инициативи, които съчетават технологии, инвестиции и финансиране.

Тези усилия имат за цел да изградят интегриран продоволствен сектор, който да повиши конкурентоспособността на страната както на регионално, така и на международно равнище.

Тези инициативи напредват благодарение на тясното сътрудничество между публичния и частния сектор в рамките на национална визия, която има за цел да постигне самодостатъчност и да укрепи устойчивостта на веригите за доставки на храни.

В Абу Даби секторът на храните и напитките отбеляза рекорден растеж, което подчертава позицията на емирството като водещ регионален център за хранителната промишленост. Според Търговско-промишлената камара на Абу Даби броят на активните членове в сектора е нараснал до 24 594.

Данните от камарата показват, че секторът на хранителните продукти става все по-привлекателен за малките и средните предприятия и стартиращите фирми, като през първата половина на 2025 г. е отбелязан 42,2% ръст на новите членове в сравнение със същия период през 2024 г.

Дубай е дом на редица иновативни селскостопански проекти и ускорители и се е превърнал в световен лидер в търговията с храни, подкрепен от своята модерна инфраструктура и стратегическо географско положение, което го прави ключов център за пренос на храни между континентите. Интегрираната логистична екосистема на емирството допълнително засилва ролята му като световен център за търговия с храни, ускорявайки веригите за доставки и осигурявайки ефективност.

Пристанището Джебел Али, най-голямото в Близкия изток, обслужва около 73% от търговията с храни и напитки в ОАЕ по стойност, свързвайки компании с повече от 150 пристанища по целия свят и осигурявайки гладка и сигурна глобална търговия с храни.

По отношение на финансирането, няколко национални институции подкрепят тези усилия, включително Emirates Development Bank, която стартира първата програма за финансиране на AgriTech в ОАЕ в средата на 2023 г. Банката отпусна фонд на стойност 100 милиона AED за подкрепа на жизненоважни проекти за продоволствена сигурност, насърчаване на иновациите в селскостопанските технологии и подпомагане на стартиращи предприятия в този критичен сектор.

Салех Лута, председател на Групата на производителите на храни и напитки на ОАЕ към Търговската камара на Дубай, заяви пред Агенцията за новини на ОАЕ (WAM), че ОАЕ са се превърнали в една от най-напредналите нации в света в областта на продоволствената сигурност благодарение на далновидното лидерство и ключовата роля на Дубай като регионален център за реекспорт на храни.

Той каза, че частният сектор играе активна роля чрез предприемачески инициативи и продължаващо сътрудничество с правителствени структури, като отбеляза, че след COVID-19 се наблюдава значително укрепване на публично-частните партньорства, което е засилило позицията на ОАЕ в тази жизненоважна област.

Лута подчерта инициативата „Икономика на хранителния клъстер“, стартирана от Министерството на икономиката и туризма, като я описа като „трансформационна стъпка“, която позволява на частния сектор да води развитието в законодателството, инициативите и проектите.

Той обясни, че инициативата интегрира всички заинтересовани страни в една всеобхватна екосистема, обхващаща ферми, фабрики, вериги за доставки и търговия на дребно, като насърчава подход, от който печелят всички страни и който укрепва националната конкурентоспособност.

Той добави, че такива клъстери играят ключова роля за постигането на самодостатъчност и повишаване на конкурентоспособността на ОАЕ като регионален център за продоволствена сигурност, с фокус върху справянето с предизвикателствата във всеки специализиран сектор – селско стопанство, производство или дистрибуция – чрез изграждане на капацитет, иновации, привличане на чуждестранни инвестиции и подготовка на квалифицирани национални кадри, които да водят сектора в бъдеще.

Ахмед Ал Шайбани, директор на Food Tech Valley, описа инициативата като стратегическо партньорство между Wasl и Министерството на климатичните промени и околната среда, което служи като интегрирана платформа за развитие на агротехнологиите и хранителната промишленост и осигурява благоприятна среда за местни и международни хранителни предприятия.

В интервю за WAM той заяви, че проектът представлява един от основните стълбове на Националната стратегия за продоволствена сигурност 2051, като създава цялостна верига на стойността от производството до потреблението, за да укрепи устойчивостта на продоволствената система на ОАЕ и да позиционира страната като регионален център за иновации в сектора на храните.

Той добави, че Food Tech Valley се фокусира върху привличането на глобални и регионални компании, които искат да се разширят в хранителната промишленост, и свързването им с партньори по веригата на стойността, за да се постигне синергия и устойчив растеж.

Ал Шайбани отбеляза, че ролята на проекта се простира отвъд осигуряването на модерна инфраструктура за фабрики и изследователски центрове, като обхваща улесняване на инвестициите, иновативни решения за лизинг и строителство, както и координация с съответните правителствени и икономически органи.

Той подчерта, че през последните години се наблюдава значително увеличение на присъствието на местни продукти на пазарите в ОАЕ, които преди три или четири години бяха относително редки, а сега заемат видно място в големите супермаркети и магазини, което отразява успеха на страната в укрепването на местното производство и повишаването на неговата конкурентоспособност.

източник: www.wam.ae

