ОАЕ приветства срещата на върха в Аляска

Обединените арабски емирства приветстваха срещата на върха, проведена в Аляска между Доналд Тръмп, президент на Съединените американски щати, и Владимир Путин, президент на Руската федерация, като изразиха признателност за усилията на президента Тръмп за насърчаване на диалога и постигане на мирни решения.

ОАЕ считат срещата на върха за важна стъпка към укрепване на международния мир и сигурност и насърчаване на климат на доверие в Европа.

Министерството на външните работи (МВнР) приветства тази историческа среща, подчертавайки, че конструктивният диалог остава най-ефективното средство за преодоляване на различията и разрешаване на спорове. Министерството допълнително подчерта, че съвместните усилия на двамата президенти за прекратяване на кризата в Украйна представляват източник на надежда за напредък в световния мир и стабилност.

източник: www.wam.ae

