сряда, октомври 22, 2025
Последни:
Общество

ОАЕ приветства споразумението за прекратяване на огъня между Пакистан и Афганистан

Редактор

Обединените арабски емирства приветстваха споразумението за незабавно прекратяване на огъня между Ислямска република Пакистан и Афганистан, както и създаването на механизми, насочени към укрепване на мира и стабилността между двете страни.

В изявление Министерството на външните работи (МВнР) похвали дипломатическите усилия на държавата Катар и Република Турция, които допринесоха за улесняването на конструктивния диалог и разбирателството между Пакистан и Афганистан.

Министерството потвърди подкрепата на ОАЕ за всички усилия, насочени към укрепване на регионалната сигурност и стабилност и към изпълнение на стремежите на народите на Пакистан и Афганистан за мир и развитие.

източник: www.wam.ae

Интересно от мрежата

Вижте още

По руските граници преброиха 32 разузнавателни самолета

Редактор

Захарова: „Евромайданът“ доведе до сегашната катастрофа в Украйна

Редактор

80 години от доставянето на знамето на Победата от Москва в Берлин

Редактор

Pin It on Pinterest