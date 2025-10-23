ОАЕ представи постиженията си на пазара на труда и своята визия на Ислямската конференция на министрите на труда в Катар

ОАЕ, представлявана от Министерството на човешките ресурси и емиратизацията (MoHRE), участва в шестата Ислямска конференция на министрите на труда на Организацията за ислямско сътрудничество (ОИС), проведена в столицата на Катар, Доха, под мотото „Местен опит, глобални постижения: истории на успеха в ислямския свят“.

Конференцията събра министрите на труда от държавите членки на ОИК и представители на съответните регионални и международни организации, както и редица експерти, академици и представители на гражданското общество.

Начело на делегацията на министерството на конференцията, Мохамед Сакр Ал Нуаими, помощник-заместник-министър на MoHRE за поддържащи услуги, заяви: „Правителството на ОАЕ счита целите, поставени от Организацията за ислямско сътрудничество в области, свързани с пазара на труда, за основен приоритет и фундаментални стълбове за устойчиво развитие, особено в областта на труда, заетостта и социалната сигурност.

Те подкрепят усилията, насочени към изграждането на по-добър живот, повишаване на въздействието на продуктивния труд и осигуряване на социална защита за населението на всички страни членки на ОИК.“

В речта си пред конференцията Ал Нуаими хвърли светлина върху пионерския опит на ОАЕ в изграждането на конкурентен пазар на труда, привлекателен за глобални таланти, както и върху усилията на страната за развитие на законодателството и засилване на участието на жените и младежите. Освен това той подчерта всеобхватната система за социална защита на страната, като изтъкна водещата й позиция по различни показатели за човешко развитие и глобална конкурентоспособност, ръководена от далновидна визия, която се стреми да оформи бъдещата икономика и да прегърне цифровата трансформация.

Шестата ислямска конференция на министрите на труда на Организацията за ислямско сътрудничество разгледа ключови въпроси и настоящи предизвикателства на пазарите на труда в ислямските страни, най-вече по отношение на подобряването на заетостта, разширяването на мрежите за социална защита, насърчаването на уменията и изграждането на капацитет, както и поддържането на темпото на цифровата трансформация за постигане на целите за устойчиво развитие и овластяване на всички се

източник: www.wam.ae

Facebook

Twitter



Shares