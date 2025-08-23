ОАЕ осъжда разширяването на израелските селища и военната ескалация в Газа

Обединените арабски емирства остро осъдиха и отхвърлиха новия израелски план за заселване в окупирания Западен бряг и продължаващите мащабни военни операции в ивицата Газа.

В изявление Министерството на външните работи (МВнР) повтори, че тези практики представляват сериозни нарушения на международното право и съответните резолюции на Организацията на обединените нации, като сериозно подкопават регионалните и международните усилия за постигане на справедлив и всеобхватен мир и създаване на независима палестинска държава.

Министерството предупреди също така за катастрофалните последици от продължаващата агресия, включително ескалиращото хуманитарно страдание и заплахата за регионалната сигурност и стабилност.

ОАЕ отново призова за незабавно прекратяване на разширяването на селищата и военните операции, като призова международната общност да поеме отговорността си за прекратяване на тези нарушения и да работи за надежден политически процес, който да доведе до справедлив, всеобхватен и траен мир, основан на международната легитимност.

източник: www.wam.ae

Facebook

Twitter



Shares