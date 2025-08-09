ОАЕ осъжда и отхвърля с най-голяма решителност решението на израелското правителство да окупира ивицата Газа

Обединените арабски емирства осъдиха най-решително и отхвърлиха решението на израелското правителство да окупира ивицата Газа, като предупредиха, че това решение ще доведе до катастрофални последствия, включително по-нататъшна загуба на невинни човешки животи и влошаване на хуманитарната криза в Газа.

В изявление на Министерството на външните работи (МВнР) ОАЕ призова международната общност, Организацията на обединените нации и Съвета за сигурност на ООН да изпълнят своите отговорности и да сложат край на такива незаконни практики, които нарушават международното право. Министерството потвърди, че защитата на правата на палестинския народ вече не е въпрос на политическа преценка, а морален, хуманитарен и правен императив.

Освен това министерството подчерта категоричния отказ на ОАЕ да допусне каквито и да било нарушения на неотменимите права на палестинците или опити за изселване и призова за спешни мерки за спиране на ескалацията в окупираните палестински територии, като се предотврати разпространението на напрежението в региона, което създава риск от по-нататъшно насилие, напрежение и нестабилност. ОАЕ призова за незабавни усилия за осигуряване на защитата на цивилните лица.

Министерството потвърди историческата и непоколебима позиция на ОАЕ в защита на правата на палестинците и подчерта важността на намирането на сериозен политически хоризонт за разрешаване на конфликта и създаване на независима палестинска държава, като подчерта убеждението на ОАЕ, че регионалната стабилност може да бъде постигната само чрез решението за две държави.

източник: www.wam.ae

